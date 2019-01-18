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Avrupa Birliği 'müzakere' için yetki istedi

Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret anlaşması müzakerelerine hazırlanıyor.

18 Ocak 2019 Cuma 16:28
Avrupa Birliği 'müzakere' için yetki istedi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD ile sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini kaldırmak üzere ticaret müzakereleri yapılmasına ilişkin AB Konseyi'nden yetki talebinde bulundu.

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, transatlantik ticari ilişkilerde yaşanan uzlaşmazlıkların ele alındığı ABD temaslarının ardından Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

AB Komisyonu'nun AB Konseyi'nden ABD ile yapılacak iki anlaşma için müzakere yetkisi talep ettiğine dikkati çeken Malmström, bunların tarım ürünleri hariç olmak üzere sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılmasına yönelik bir ticaret anlaşması müzakeresi ile tarife dışı engellerin kaldırılması amacıyla ürünlerde teknik gereksinimlerin uyumunu sağlama anlaşması olduğunu anlattı.

Malmström, ABD'nin sanayi ürünlerinde gümrükleri kaldırmak üzere çalışmayı kabul etmesi halinde AB'nin otomobillere uyguladığı gümrük vergileri konusunu da müzakere edebileceklerini söyledi.

AB üyesi 28 ülke adına ticaret anlaşması yapma yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. AB Komisyonu'nun resmi müzakereler gerçekleştirmek için birlik üyesi ülkelerden onay alması gerekiyor.

Gümrük vergileri ve ABD'yle ticari gerginlik

Geçen yıl Transatlantik ilişkilerde gerginlikleri yükselten olaylardan biri ABD'nin ulusal güvenlik gerekçesiyle ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulaması kararı oldu. ABD'nin AB'yi de bu ilave gümrük vergilerine dahil etmesi, taraflar arasında ticaret savaşını ateşledi.

AB'nin hızlı şekilde ilave gümrük vergilerine karşı misillemeleri devreye sokmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'dan ithal otomobillere vergi uygulamakla tehdit etti.

Trump ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında ticari gerginliği azaltmak için temmuz ayında gerçekleştirilen görüşmeden otomotiv sektörü dışındaki sanayi ürünlerine ilişkin gümrük vergilerini ve tarife dışı kısıtlamaları sıfıra indirmeye yönelik birlikte çalışma kararı çıkmıştı.

Liderler, ticari uzlaşmazlıkların müzakere edilerek çözülmesi konusunda anlaşma sağlamış, karşılıklı ticareti kolaylaştırmak üzere diyalog yürütülmesinde mutabık kalmıştı. AB, kritik olan otomotiv sektörüne, ABD ile ticari müzakereler sürdükçe ilave gümrük vergisi uygulanmamasını sağlamıştı.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 16:28
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