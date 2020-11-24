  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Avrupa Birliği, Moderna ile anlaştı
Dünya

Avrupa Birliği, Moderna ile anlaştı

AB Komisyonu koronavirüs aşısına onay almaya hazırlanan ABD'li Moderna şirketi ile 160 milyon doz aşının sevkiyatı konusunda anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 20:23:00 -
Avrupa Birliği, Moderna ile anlaştı

AB Komisyonu koronavirüs aşısına onay almaya hazırlanan ABD'li Moderna şirketi ile 160 milyon doz aşının sevkiyatı konusunda anlaşma sağladı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yeterli dozda aşı sevkiyatı yapılmasını güvence altına almak isteyen AB Komisyonu, koronavirüs aşı adayının yüzde 95 dolayında koruma sağladığını açıklayan ABD'li ilaç şirketi Moderna ile anlaştı. AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Brüksel'de yaptığı açıklamada 160 milyon doz dolayında aşının AB üyesi ülkelere sevkiyatı konusunda Moderna ile çerçeve anlaşması sağlandığını duyurdu. Anlaşmanın çarşamba günü imzalanması bekleniyor. Böylece AB Komisyonu, şu ana kadar aşı adaylarının koronavirüse karşı koruma sağladığını açıklayan üç şirket olan Moderna, Biontech/ Pfizer ve Astrazeneca ile aşı sevkiyatı için anlaşmaya varmış oldu.

Ağustos ayında Moderna ile 80 milyon doz aşının sevkiyatı konusunda müzakerelere başlanmış ve 80 milyon doz aşının sevkiyatı opsiyonu ise açık bırakılmıştı. Moderna, geçen hafta koronavirüse karşı geliştirilen aşı adayının yüzde 95 dolayında koruma sağlandığını duyurmuştu. Moderna'nın aşı adayı, şu ana kadar klinik deneyler sonucu koronavirüse karşı koruma sağladığı açıklanan üç aşı adayından en yüksek koruma oranına sahip olanı. Ancak aşı adaylarının hiçbiri şu ana kadar Avrupa'da tescillenmedi. Almanya Federal Hükümeti ve AB Komisyonu ilk onayların Aralık ayında verilmesini bekliyor. Ancak onay öncesinde aşı adayının Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) kontrolünden geçmesi gerekiyor. Rusya yarım milyar kişinin aşılanmasını hedefliyor

Öte yandan koronavirüs aşısı ile ilgili bir açıklama da Rusya'dan geldi. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, "Sputnik V" adı verilen aşının 2021'de yarım milyar kişiye ulaşmak üzere uluslararası piyasalara sürülmesinin planlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada iki dozdan oluşan aşının fiyatının 20 doların altında olmasının beklendiği ifade edildi. Sputnik V adlı aşının Covid-19'a karşı yüzde 91,4 oranında koruma sağladığı duyurulmuştu. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aşı hakkında bir değerlendirmede bulunmadan önce klinik deneylerin üçüncü fazının sonuçlarının beklendiğini açıkladı. Rusya'da aşı Ağustos ayında üçüncü faza ilişkin veriler alınmadan tescillenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
17 futbolcuda koronavirüs çıktı! Kupada hükmen yenik sayılacaklar
Spor

17 futbolcuda koronavirüs çıktı! Kupada hükmen yenik sayılacaklar

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın deplasmanda Altınordu ile karşılaşması gereken Çorum FK, 17 futbolcusu koronavirüse yakalandığ..
Bülent Arınç istifa etti
Siyaset

Bülent Arınç istifa etti

Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş tartışmalarının ardından YİK üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı dünya ile paylaştı: Gemiyi biraz önce engelledik
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı dünya ile paylaştı: Gemiyi biraz önce engelledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Japonya Denizi yakınlarındaki Rus karasularına izinsiz giren SS John S. McCain isimli bir ABD gemisinin engellendiğ..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay