Avrupa Birliği LGBT'lilerin derdine düştü

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanması sonrası yaşanan protestolarda 150'den fazla gözaltı yaşandı.

Gözaltılar ve LGBT kulübünün kapanması, soruşturma başlatılmasının ardından Birleşmiş Milletler, ABD'de Biden'ın eşcinsel Dışişleri Sözcüsü Ned Price'dan sonra Avrupa Birliği de eleştirilerde bulundu.

AB yetkililerinin Euronews'e yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Avrupa Birliği, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve yargı alanlarında Türkiye'de devam eden olumsuz gelişmeden ciddi şekilde endişe duymaktadır. Meşru toplanma özgürlüğü hakkını kullanan yüzden fazla öğrencinin tutuklanması ve İstanbul Valisinin Boğaziçi Üniversitesi'nin kapsayan iki ilçede her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşü yasaklama kararı son derece kaygı verici bir durum. Türk yetkililerin AB değerleri ve standartlarına yönelik reform gerçekleşeceği beyanlarına da aykırılık oluşturmaktadır."

"LGBT'ye yönelik nefret söylemleri kabul edilemez"

"Koronavirüs salgını, eleştirel sesleri susturmanın bir yolu olarak kullanılamaz. Bu olaylar sırasında üst düzey yetkililer tarafından LGBT öğrencilere yönelik nefret söylemi ve bir LGBT derneğinin kapatılması kabul edilemez."

"Gözaltına alınanlar serbest bırakılmalı"

"Türkiye'yi ulusal ve uluslararası yükümlülüklerine saygı göstermeye ve son haftalarda barışçıl toplanma haklarını kullandıkları için keyfi olarak gözaltına alınan kişileri serbest bırakmaya çağırıyoruz.

Polisin düşünce özgürlüğünü kullanan kişilere karşı aşırı güç kullanması, Türkiye’nin aday ülke ve uzun süredir Avrupa Konseyi üyesi olarak yükümlülüklerine aykırı olduğunu hatırlatıyoruz."

AP'nin Türkiye Raportörü: Yeni pozitif gündemin yansıması bu mu

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor da sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Polis şiddeti, toplu gözaltılar, genelleşen terörizm suçlamaları ve LGBT'yi hedef haline getirmek... Yeni pozitif gündem ve reform iradesinin yansıması bu mu?"