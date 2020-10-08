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Spor Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde milliler, kasım ayı maçlarını Türkiye'de oynayacak
Spor

Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde milliler, kasım ayı maçlarını Türkiye'de oynayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-08 17:41:12 -
Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde milliler, kasım ayı maçlarını Türkiye'de oynayacak

ANKARA (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yer aldığı gruplarda Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kasım ayı maçlarına Türkiye ev sahipliği yapacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, FIBA Avrupa Yönetim Kurulunun toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nin fanus sisteminde oynanmasına karar verildi.

Alınan kararla birlikte, A Milli Erkek Basketbol Takımı ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yer aldığı grupların kasım ayı maçlarının İstanbul'da gerçekleştirileceği aktarıldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yer aldığı E Grubu'nda 13-16 Kasım'da Türkiye'de oynanacak maçlar şöyle:

Türkiye-Arnavutluk

Litvanya-Sırbistan

Türkiye-Sırbistan

Arnavutluk-Litvanya

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu'nda 26-29 Kasım'da Türkiye'de yapılacak maçlar ise şu şekilde:

Türkiye-Hırvatistan

Hollanda-İsveç

İsveç-Hollanda

Türkiye-Hollanda


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