Avrupa basını yeni Siper’i mercek altına aldı Dünyanın gözü Türkiye’nin SİPER’inde

Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki hamleleri dünya tarafından yakından takip edilirken, entegre Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe’ye SİPER Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi’nin eklenmesi uluslararası basında manşetlere taşındı.

Yunan basınından Pentapostagma, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de iştahı kabarıyor” başlıklı haberinde, “Türk yetkililer, SİPER-1 sistem bataryasının tam konfigürasyonunun değerlendirme aşamasını tamamladığını doğruladı. Sistem, Türkiye’nin çok katmanlı hava ve füze savunma ağının üst kademesi olarak hizmet vermeyi ve halihazırda görevde olan kısa menzilli sistemleri tamamlamayı amaçlıyor. Sistemin kabul aşamasının tamamlanması, Türkiye’nin yerli uzun menzilli hava savunma yeteneği geliştirme çabalarında önemli bir kilometre taşıdır” ifadelerine yer verdi.

Haberde ayrıca, “Türkiye, bölgemizde olası bir askeri çatışma senaryosunda kendi kendine yeterli olmayı hedeflediği bir plan doğrultusunda, iki yıldır savunma sanayisinde ciddi miktarda taarruz silahı hazırlıyor. Atina, bölgede artan Türk nüfuzuna karşı hazırlıklı olmalı ve tüm senaryoları hesaba katmalı” denildi.

Banking News ise “Türkiye, Çelik Kubbesini güçlendiriyor: S-400’lerden kurtulmaya yönelik stratejik adım” başlıklı haberinde, “Ankara, SİPER Blok 1 sisteminin başarılı bir canlı atış testinin ardından aktif operasyonel hizmete girdiğini duyurdu. SİPER serisi sistemler, tamamen yerli teknolojiye dayalı çok katmanlı bir ağ olan Çelik Kubbe’nin üst kademesini oluşturacak. Bu kapsamda Rus S-400 sistemleri ağ mimarisine entegre edilmeyecek. Böylelikle Türkler, hava savunma mimarilerinin caydırıcı gücünü ve çok katmanlı savunma kabiliyetini artırıyor” ifadelerini kullandı.

Atina merkezli OnAlert ise, “Türkiye, Çelik Kubbe adlı çok katmanlı hava savunma mimarisine uzun menzilli SİPER-1 hava savunma sistemini ekliyor. Yunanistan’ın da yakından takip ettiği sistemin kabul aşamasının tamamlanması, Türkiye’nin yerli uzun menzilli hava savunma yeteneği geliştirme çabalarında önemli bir dönüm noktasıdır. Ancak test sırasında elde edilen kesin angajman menzili ya da gelecekteki üretim programlarına ilişkin ayrıntılar açıklanmadı” değerlendirmesinde bulundu.

İspanyol basınından El Confidencial, “Türkiye, SİPER-1 hava savunma sisteminin testlerini tamamladı” başlıklı haberinde, “Türkiye, zorlu bir operasyonel senaryoda SİPER-1 hava ve füze savunma sisteminin kabul testlerini başarıyla tamamladı. Bu kilometre taşı, Türkiye’nin en yeni hava savunma kabiliyetinin tam operasyonel hazırlığını teyit etmektedir. Testlerin başarısı, Türkiye’nin yerli savunma sistemleri geliştirme konusunda kaydettiği ilerlemeyi ortaya koyuyor ve bu da milli güvenliğin güçlendirilmesinde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor” ifadelerine yer verdi.

Haberde Çelik Kubbe’nin özelliklerine de dikkat çekilerek, “Sistem yalnızca çok katmanlı savunma unsurlarını entegre etmekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin birleşik bir savunma çerçevesi içinde uyumlu biçimde çalışabilen yerli teknolojiler geliştirme konusundaki kararlılığını da yansıtıyor. Geleceğe bakıldığında, güçlü bir hava savunma ağının sağlamlaştırılması, ulusal güvenliğin ve operasyonel hazırlığın sağlanmasında kilit rol oynayacaktır” değerlendirmesi yapıldı.

Belçika basınından Army Recognition ise, “Türkiye, yerli üretim SİPER-1 uzun menzilli hava savunma sistemini Çelik Kubbe katmanlı hava ve füze savunma mimarisine resmen dahil etti. Bu adım, Ankara’nın yüksek irtifa ve uzun menzilli önleme kabiliyetini önemli ölçüde genişletirken, savunma egemenliği hedefini de güçlendiriyor” yorumunda bulundu.

Haberde ayrıca, “SİPER-1’in Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi, Türkiye’nin savunma duruşunda taktiksel ve noktasal savunma anlayışından, stratejik olarak katmanlı ve uzun menzilli caydırıcılık yeteneğine geçişi simgeliyor. Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Orta Doğu hava sahalarının insansız hava araçları, seyir füzeleri ve hipersonik tehditlerle giderek daha rekabetçi hale geldiği bir dönemde, Türkiye’nin tamamen yerli bir çözüme yatırım yapması hem teknolojik özgüveni hem de stratejik niyeti ortaya koyuyor. SİPER-1’in Çelik Kubbe mimarisine entegrasyonu; hava ve füze savunmasında daha fazla özerklik sağlamak, yabancı tedarikçilere bağımlılığı azaltmak ve gelişen tehditlere uyum sağlayabilen, ölçeklenebilir ve ulusal kontrol altında bir savunma ağı kurmak gibi daha geniş bir stratejik hedefi yansıtıyor” ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan basınından Caliber, “Türkiye, uzun menzilli SİPER hava savunma füze sistemini envanterine kattı” başlıklı haberinde, “SİPER-1, otonom batarya kabul prosedürünün bir parçası olarak gerçek mühimmatla gerçekleştirilen testleri tamamladı. Ankara, böylelikle bölgedeki tehditlere karşı yüksek operasyonel hazırlığını ve bu hazırlığın istikrarlı biçimde güçlendiğini gözler önüne serdi” değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak İngiliz basınından Airforce Technology, “Türk SİPER-1 hava savunma bataryası operasyonel atış testini başarıyla geçti” başlıklı haberinde, “Türkiye’nin gerçekleştirdiği son SİPER testi, hem dost hem de düşman uçaklarının birlikte manevra yapmasını içeriyordu. Türklerin SİPER’i, Çelik Kubbe ile gökyüzüne kalkan oluyor” yorumunu yaptı.