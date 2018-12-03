'Avrupa Baharı' başladı! Eylemler Almanya'ya sıçradı

Champ-Elysee meydanında başlayan "Sarı Yelekliler" protestosu, Avrupa'nın her yerine yayılıyor. Avrupa'nın dinamosu olarak bilinen Almanya'ya da sıçrayan eylemler Berlin'de gerçekleştiriliyor.

Branderburg kapısı önünde eylem

Fransa, Belçika ve Hollanda'nın ardından Almanya'ya da yayılan eylem Berlin'in en çok bilinen yerlerinden olan Brandenburg kapısı önünde gerçekleştirildi. Çok sayıda protestoscunun katıldığı gösteride, Fransa'ya destek sloganları atıldı.

Eylemlerin sembolü olan "Sarı Yelekliler" burada da kendini gösterdi.

Avrupa basını sessiz

Avrupa'nın dört büyük ülkesinde yapılan Sarı Yelekliler eylemleri özellikle Fransa ve Belçika'yı kasıp kavuruyor, ancak buna rağmen basın olayı görmemeye devam ediyor.

Fransa'nın ünlü basın organı Le Figaro ve Almanya'nın en çok okunan dergilerinden de Spiegel Gezi'de "boyun eğme" manşetleri ile yayınlar yaparken yine aynı basın organları sosyal medya hesaplarından #diren konu başlıklı bpaylaşımlar yaptı.