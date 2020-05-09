Avrupa Atletizm Birliği toplantısı online yapıldı

ANKARA (AA) - Avrupa Atletizm Birliği (EA) Yönetim Kurulu toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) açıklamasına göre, EA Başkanı Svein Arne Hansen'in devam eden rahatsızlığı yüzünden katılamadığı toplantıya Dobromir Karamarinov liderlik etti.

Toplantıda aralarında TAF Başkanı Fatih Çintimar'ın da bulunduğu yönetim kurulu üyeleri, iki gün süren oturumlarda ağırlıklı olarak salgın sürecindeki son gelişmeleri ve takvim planlamasını konuştu.



Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği Başkanı Sebastian Coe da toplantıya bağlanarak üyelerle görüş alışverişinde bulundu, gelişmelerle ilgili bilgi aldı.



Toplantıda alınan kararlara göre, bu yaz İtalya'nın Rieti kentinde yapılması planlanan 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, gelecek yıla alındı. Yine aynı kentte 2021'de düzenlenecek şampiyonanın hangi hafta gerçekleşeceği daha sonra netleştirilecek.

Bu yıl düzenlenemeyecek olan Avrupa 10000 metre Kupası, Avrupa Atmalar Kupası, Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası'nın da yine 2021’de aynı dönemlerde yapılması karara bağlandı.

2021 takviminde yer alan Avrupa-ABD Atletizm Maçı'nın ikincisi ise takvimdeki sıkışıklık nedeniyle iptal edildi. İlk geçen eylül ayında Minsk'te yapılan organizasyonun ikincisi, yine Belarus'un başkentinde yapılması planlanıyordu. Avrupa-ABD maçının ikincisi, 2023 yılında ABD'de gerçekleşecek.



Bu yıl EA takvimindeki en önemli yarışma olan Paris'teki Avrupa Atletizm Şampiyonası daha önce iptal edilmişti. Toplantıda bu konuyla ilgili rapor da üyelere takdim edildi.



