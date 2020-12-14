Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular İzmir'e döndü

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkek Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takım olarak ikinci olan Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak ve Abdelrahman Elgamal, İzmir'e döndü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Adnan Menderes Havalimanı'nda milli sporcuları alkışlarla karşıladı.

Paralel barda Avrupa şampiyonluğunu kazanan Ferhat Arıcan yaptığı açıklamada, Mersin'in tarihi bir şampiyonaya ev sahipliği yaptığını ve tarihinde ilk kez ikinci Avrupa takımı olmanın büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Avrupa şampiyonasının hedeflerinden biri olduğunu anlatan Arıcan, "Çok çalıştım, emek verdim. Bundan sonra önümüzde olimpiyat var. Arıcan hareketlerinin üçüncüsünü yaptım. Dünya literatürüne giren o hareketi de Türk halkına armağan ettim. Bu şampiyonluk halkımıza armağan olsun." dedi.

Yüzük aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, takım olarak iyi mücadele ettiklerini ve gümüş madalya kazandıklarını söyledi.

Avrupa Erkek Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın sakatlığından sonraki ilk yarışma olduğunu hatırlatan Çolak, şunları söyledi:

Bu yüzden bu yarışma benim için önemliydi. Ünvanımı korumak istedim ve birçok sporcu ve antrenör sakatlığımdan sonraki performansımı merak ediyordu. Bu madalya ile geri döndüğümü gösterdim. Hem Avrupa ​​hem de dünya şampiyonu olmaktan çok mutluyum. Küçüklüğümden beri dileğim buydu

Salonda İstiklal Marşı'nı okurken aklıma Dünya Şampiyonası geldi. Bu maddiyatla ölçülecek bir şey değil. İnsana çok gurur veriyor. Türk halkına bu mutluluğu yaşattığımız için çok mutluyuz. İnşallah bir sonraki Avrupa ve Dünya Şampiyonasında Türk marşını dünyaya dinletmek istiyoruz."

Çolak, destekleri için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

Milli Takım antrenörü Yılmaz Göktekin da elde ettikleri başarıdan dolayı onurlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Ben aslanlarımla gurur duyuyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Stresli bir yarışma geçti. Son alete kadar şampiyonluğu kovaladık. Şu anda ikinciliğe üzülüyoruz. Takım halinde ikinci olduk ama 2 sporcumuz da altın madalya kazandı. Olimpiyatlardan önce bir Avrupa şampiyonası yapılacak. Takım olarak orada da iyi bir derece elde etmek istiyoruz." diye konuştu.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de Cimnastik Milli Takımı'nın çok önemli bir başarı elde ettiğini, İstiklal Marşı'nı okutarak devlete ve millete çok önemli bir gurur yaşattıklarını ifade etti.