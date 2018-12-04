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Avrupa Adalet Divanı'ndan İngiltere açıklaması

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Campos Sanchez-Bordona, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreciyle ilgili olarak açıklama yaptı.

04 Aralık 2018 Salı 12:26
Avrupa Adalet Divanı'ndan İngiltere açıklaması

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Campos Sanchez-Bordona, İngiltere'nin Brexit sürecini tek taraflı olarak iptal edebileceği yününde görüş bildirdi.

İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) süreci, Lüksemburg merkezli AB'nin en yüksek hukuki mercii olan Avrupa Adalet Divanı'nda ele alındı.

Başsavcı Bordona, davaya ilişkin bugün açıkladığı görüşünde, "Avrupa Birliği Antlaşması'nın 50. maddesi, AB'den çıkma niyeti bildiriminin tek taraflı olarak iptal edilmesine izin verir." ifadesini kullandı. Başsavcının görüşü bağlayıcı olmasa da, mahkemenin kararını büyük ölçüde etkilemesi söz konusu.

Brexit'le ilgili davada nihai kararın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:26
  1. AB
  2. İngiltere
  3. Brexit

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  • ihsanihsan20 dk önce
    olurmu  istemiyorsa adam zorlamı tutacaksın ab de dangalakmı ne
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