Avrupa Adalet Divanı'ndan Hüsnü Mübarek'in ailesine ret!
Avrupa Adalet Divanı, Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in ailesinin mal varlıklarının dondurulmasının iptaline ilişkin yaptığı başvuruyu reddetti.22 Kasım 2018 Perşembe 13:21
Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'na bağlı Genel Mahkeme, Mübarek'in eşi Salih Sabet'in Avrupa Birliği (AB) Konseyi'ne karşı açtığı davayı karara bağladı.
Mahkeme, AB Konseyi'nin Mısır devlet fonlarının kötüye kullanıldığı gerekçesiyle, Mübarek ailesinin mal varlığının dondurulması yönündeki kararının geçerli olduğuna hükmetti.
AB Konseyi, Mısır'da 2011'deki devrimin ardından Mübarek ailesinin Avrupa'daki fonlarının dondurulmasına karar vermişti.
Mübarek ailesi, söz konusu kararın 2016 ve 2017 yıllarında yenilenmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Lüksemburg mahkemesine başvurmuştu.
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