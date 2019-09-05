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Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası

- Şampiyona, 7-8 Eylül tarihlerinde Yunanistan'da gerçekleştirilecek

05 Eylül 2019 Perşembe 08:52
Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası


ANKARA (AA) - Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası, Yunanistan'da düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 7-8 Eylül tarihlerinde Yunanistan'ın Yanya kentinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonada mücadele edecek Türk sporcular ve sınıfları şöyle:

BLM 1x (Hafif kilo ümit erkek tek çifte): Enes Yenipazarlı

BLW 1x (Hafif kilo ümit kadın tek çifte): Mervenur Uslu

BM 2- (Ümit erkekler iki tek): Aydın İnanç Şahin-İsmail Ali Bekiroğlu

BM 4+ (Ümit erkekler dört tek dümencili): Ömer Sefa Polat-Emre Kubilay Oğuz-Derviş Kemal Özdemir-Gökhan Güven-Toprak Ata Kıvrak


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 08:52
  1. Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası
  2. kürek
  3. YUNANİSTAN

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