Avrupa 15 yaşındaki Alpaslan Tahsin'in peşine düştü

İtalya’nın dünyaca ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport, Avrupa’da birçok kulübün izlediği Yunanistan’da top koşturan Türk oyuncu Alpaslan Tahsin'e geniş yer ayırdı.

Yunanistan’ın Paok Komotini takımında top koşturan 15 yaşındaki Türk oyuncu Alpaslan Tahsin, yeteneği ve çok yönlü bir oyuncu olması sebebiyle şimdiden Avrupa’nın birçok önemli ekibinin yakından takip ettiği isim haline geldi. İtalya’nın dünyaca ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport, Türk oyuncuya gazetenin yeni kuşak parlayan genç oyuncularını tanıttığı köşesinde yer verdi. Topla adeta tenis oynar gibi oynadığı ve saha içinde çok yönlü olmasıyla dikkati çektiği ifade edilen Tahsin’in, hücuma yönelik orta saha oyuncusu olarak da görev aldığı belirtildi.

Alpaslan Tahsin’in gençler ligindeki takımının en golcü ve en çok asist yapan oyuncusu olduğu vurgulanarak, geçen yıl 24 gol, 30 asist yaptığına dikkat çekildi.

Gazetenin haberinde, Alpsaslan Tahsin’in henüz 15 yaşında olmasına rağmen, daha şimdiden Avrupa’nın pek çok kulübünün radarına takıldığı ve izlemeye alındığı da belirtildi.

Dünya devleri peşinde

Yunanistan’ın Paok Komotini takımında top koşturan genç yeteneğin peşinde, İtalya’dan Juventus, Roma, Napoli ve Milan’ın, İspanya’dan Real Madrid, Atletico Madrid ve Sevilla’nın, Türkiye’den üç büyüklerin olduğu bildirildi. Bu kulüpler arasında Tahsin’i transfer etmeye en yakın kulübün şimdilik Sevilla gibi gözüktüğü ifade edildi. Bir dönem Roma’da da görev yapan Sevilla’nın “genç yetenek avcısı” olarak bilinen sportif direktörü Monchi’nin Tahsin’e profesyonel sözleşme önerme hazırlığında olduğu kaydedildi.

Genç oyuncunun idolünün ise Roma’nın efsanevi kaptanı Francesco Totti olduğu belirtildi.