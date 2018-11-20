THY- Banjul
0553 313 94 23

Avro Grubu'ndan İtalya'ya mali konsolidasyon çağrısı

Avro Grubu Başkanı Mario Centeno:- "İtalya'nın durgun büyüme ve karmaşık sosyal konular hakkındaki kaygılarını anlıyorum. Ancak İtalya bu durumdan mali konsolidasyonu riske sokmadan da kurtulabilir"- "Ortak bir mali kapasite, ülkelerin sağlam mali politikalar yürütme ve mali kurallara uygun davranma yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz"

20 Kasım 2018 Salı 14:03
Avro Grubu'ndan İtalya'ya mali konsolidasyon çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, İtalya'nın durgun büyüme ve karmaşık sosyal konular hakkındaki kaygılarını anladığını belirterek, "Ancak İtalya bu durumdan mali konsolidasyonu riske sokmadan da kurtulabilir." dedi.

Centeno, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalya'nın mali kurallara bağlı kalmasının Avro Bölgesi'nin ortak çıkarına olduğuna dikkati çeken Centeno, "İtalya'nın durgun büyüme ve karmaşık sosyal konular hakkındaki kaygılarını anlıyorum. Ancak İtalya bu durumdan mali konsolidasyonu riske sokmadan da kurtulabilir." diye konuştu.

Centeno, ekonomik ve parasal birlik içerisinde sağlam ve sorumlu maliye politikaları yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Avro Bölgesi'ni gelecekteki ekonomik krizlere karşı daha dayanıklı hale getirmek için yapılan ortak bütçe çalışmaları hakkında Centeno, "Ortak bir mali kapasite, ülkelerin sağlam mali politikalar yürütme ve mali kurallara uygun davranma yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz." değerlendirmesinde bulundu.

- İtalya ile AB arasındaki "bütçe" krizi

İtalya'nın gelecek yıl bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak hükümet, uzun müzakereler sonucu işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek amacıyla bütçede fazladan yüzde 0,8 açık verilmesini kararlaştırmıştı.

Hükümetin 15 Ekim'de AB Komisyonu'na gönderdiği bütçe taslağında, gelecek yıl için GSYH'ye oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olmuştu. İtalya, bütçe açığının 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini açıklamıştı. İtalya'nın bu bütçe planına, AB kurumları ve üye ülkelerden eleştiriler gelmişti.

AB Komisyonu, geçen günlerde İtalyan hükümetine gönderdiği mektupta, İtalya'nın 2019 bütçe kanununun İstikrar ve Büyüme Paktı tarihinde görülmemiş şekilde hedeflerden sapma gösterdiğini ve bunun paktın yükümlülüklerine uyulmamasına yol açtığını vurgulamıştı.

AB Komisyonu, 23 Ekim'de İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını, birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddetmişti.

İtalya, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu olan ülke konumunda bulunuyor. İtalya'nın, borcunu AB kuralları gereği azaltması gerekiyor.

Yunanistan'ın kamu borcu, GSYH'sinin yüzde 180'ine denk geliyor. Bu oran, İtalya'da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 14:03
  1. AP
  2. Avrupa Parlamentosu
  3. ekonomik
  4. İtalya
  5. Mario Centeno

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Televizyon kumandası yüzünden kardeşini bıçakladı! Hastaneden kötü haber geldi...
    1. Televizyon kumandası yüzünden..
    2. CHP'li belediyede para sporun önüne..
    3. Mustafa Kemal’e öyle, Sultan..
    4. Trabzonspor'a Kucka'dan kötü haber
    5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    6. Konya'daki "gaybubet evi" yapılanması..
    7. "Himmet ve istedikleri kişiyle..
    8. Bunu yapmayan Suriyeliler yandı! Tüm..
    9. Eğitim uçağının düşmesi
    10. Airbus-SBAIR iş birliği tanıtım..
    11. Burhanettin Kocamaz, MHP'den istifa etti
    12. Irak'ta yangın bir aileyi yok etti
    13. Tokat'ta atık kağıt yüklü pikapta yangın
    14. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı..
    15. Kaligrafi sanatçısı Salar Ahmadian'ın..
    16. Meteorolojiden "yeni yağışlı sistem"..
    17. Almanya'dan Türkiye ortaklık teklifi!
    18. Selahattin Demirtaş serbest mi..
    19. Erdoğan: Cumhur İttifakında bir sorun..
    20. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı