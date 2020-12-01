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Ekonomi Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon kasımda sabit kaldı
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon kasımda sabit kaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 13:55:15 -
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon kasımda sabit kaldı

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği kasım ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 seviyesinde sabit kaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin kasım ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, kasımda da aynı seviyeyi korudu.

Böylece, Avro Bölgesi'nde ağustos, eylül ve ekim aylarında eksi enflasyon gerçekleşmiş oldu.

Avro Bölgesi'nde kasım ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,9 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,6 ile hizmetler, yüzde eksi 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 8,4 ile enerji izledi.

Enflasyon, kasım ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2, Estonya'da yüzde eksi 1,3, İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Slovenya'da yüzde eksi 1,1, İspanya'da yüzde eksi 0,9, Almanya'da yüzde eksi 0,7, İtalya'da yüzde eksi 0,3 ve Fransa'da yüzde 0,2 olarak tahmin edildi.


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