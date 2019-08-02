0553 313 94 23

Avro Bölgesi'nde ÜFE haziranda düştü

19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 0,6 geriledi

02 Ağustos 2019 Cuma 12:26
Avro Bölgesi'nde ÜFE haziranda düştü

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 düşüş gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 0,6 azaldı. ÜFE, 2018'in haziran ayına göre ise yüzde 0,7 yükseldi.

AB'de ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 gerilerken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,9'luk artış kaydetti.

AB ülkeleri arasında ÜFE haziranda önceki aya kıyasla en fazla yüzde 1,7 ile Letonya'da, yüzde 0,3 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yükseldi.

ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 2 ile Litvanya, yüzde 1,9 ile Yunanistan ve yüzde 1,7 ile Danimarka'da ölçüldü.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:26
  1. AB
  2. Avro bölgesi
  3. Eurostat
  4. ÜFE

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu’da turizm canlandı
    1. Ordu’da turizm canlandı
    2. Gençlik ve Spor Bakanlığından 50 bin..
    3. Protokoller hayat buldu gençler sahibi..
    4. Saka kuşu avcılarına 26 bin 336 lira..
    5. Çankaya’da yaz temizliği
    6. ’9. Taş Heykel Kolonisi’..
    7. Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv..
    8. Manisa’dan Türkiye’ye yerel tohum
    9. Koyun hırsızlarını özel ekip yakaladı
    10. Milletvekili Aydemir Erzurum’un..
    11. Samsun'da uyuşturucu operasyonu
    12. Eşine inat kahvenehaneyi tek başına..
    13. Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    14. Türk Donanması Doğu Akdeniz’i korumaya..
    15. AB'de perakende satışlar yükseldi
    16. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin..
    17. Adana Valisi Demirtaş’tan Rektör..
    18. Anadolu medyasından Altun ailesine..
    19. Avro Bölgesi'nde ÜFE haziranda düştü
    20. İlköğretim öğrencisine sürücü seyahat..
    21. MXGP'nin tanıtım gösterisi yarın..
    22. İstanbul Ticaret Üniversitesi..
    23. Ürdün, Hz. Harun Türbesi’ni..
    24. Fabrika içinde 4 metre yükseklikten..
    25. Şişmanlık beyni yaşlandırıyor
    26. "ABD'de 45 bin dolara iş yeri açma..
    27. İşte etkisiz hale getirilen üst düzey..
    28. TİM Başkanı Gülle: “Cumhuriyet..
    29. Çanakkale'de kayıp zihinsel engelliyi..
    30. Şuhut’ta Cami, Çocuk ve Aile Buluşması
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin