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Avro Bölgesi, 4. çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü

Avro Bölgesi, 2018'in 4'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüme kaydetti

07 Mart 2019 Perşembe 14:23
Avro Bölgesi, 4. çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi, 2018'in 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 ve 2017'nin aynı dönemine göre de yüzde 1,1 büyüdü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) 2018 yılı 4'üncü çeyrek büyüme verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2018'in 4'üncü çeyreğinde bir önceki 3 aylık döneme kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Avro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2017'nin 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 1,1 olarak belirlendi.

AB'de ise GSYH, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, 2017'nin 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 1,4 arttı.

Böylece 2018'de Avro Bölgesi yüzde 1,8, AB ise yüzde 1,9 büyüdü.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:23
  1. Avro bölgesi
  2. Avrupa Birliği
  3. büyüme
  4. Eurostat

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