Avrasya’nın gençleri Bakü’de buluştu!

Azerbaycan’ın başkenti Bakü, Avrasya’nın en kapsamlı genç girişimci buluşmasına ev sahipliği yaptı. Genç MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Avrasya coğrafyasının en kapsamlı genç iş insanları buluşmasına ev sahipliği yaptı. Genç MÜSİAD öncülüğünde ilk kez düzenlenen EYBF 2025, 40 ülkeden yaklaşık 2 bin genç girişimciyi bir araya getirdi.

"Küresel Vizyon, Bölgesel Güç" temasıyla düzenlenen forum, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Azerbaycan Küçük ve Orta İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) ve Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu başta olmak üzere birçok kurumun desteğiyle yapıldı.

Forum, bölgesel ticaret, teknoloji transferi, startup ekosistemi ve girişimcilik alanlarında Avrasya genelinde ortak bir vizyonun inşasına zemin hazırladı.

Açılış programına, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, KOBİA Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Memmedov, Genç MÜSİAD Başkanı Mağsum Usta, Genç MÜSİAD Başkan Yardımcısı ve EYFB 2025 Bakü İcra Kurulu Başkanı Ali Osman Özen, MÜSİAD Azerbaycan Şube Başkanı Reşad Cabirli ve Genç MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Akif Başoğlu katıldı.

Girişimcilik ekosistemi ele alındı

Forumda, Avrasya genelinde genç girişimciliğin gelişimi ve bölgesel ticaret ağlarının güçlendirilmesine odaklanan üç ana oturum gerçekleştirildi.

"Genç Girişimciler İçin Yeni Nesil Ekosistemler" başlıklı ilk panelde Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Finansal Yatırımlar Birim Müdürü Kaan Masatçı, RePie Portföy Kurucu Ortağı Mehmet Ali Ergin, SOCAR İnovasyon ve Strateji Başkanı Teymur Aliyev ve InMerge Ventures Yöneticisi / Pasha Holding İnovasyon Müdürü Huseyn Mahmudov, yeni yatırım modelleri ve girişimcilik ekosistemlerinin dönüşümünü ele aldı.

"Avrasya'da Yeni Nesil Ticaret" başlıklı ikinci panel, Buta Group Üst Yöneticisi (CEO) Alim Şentürk'ün moderatörlüğünde yapıldı.

Panelde, Azerbaycan Kamu-Özel Sektör İş Birliği Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı Anar Yusufzada, Pasha Management Company Grup Satın Alma Müdürü Gahraman Abbasov, GlocalBASE Kurucusu Melih Elidüzgün ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yücel Batu Salman, bölgesel ticaretin dijitalleşme süreci, e-ticaret platformlarının yükselişi ve sürdürülebilir tedarik zincirleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"Ticari Diplomasinin Geleceği ve Diasporanın Gücü" başlıklı son panel BAU Hub ve BUG Lab TEKMER Direktörü Seda Satır moderatörlüğünde düzenlendi. Panelde, Azerbaycan Gençlik STK'ları Birliği (NAYORA) Temsilcisi Rafael Hajibayli, Genç MÜSİAD Başkan Yardımcısı ve EYBF 2025 Bakü İcra Kurulu Başkanı Ali Osman Özen ile Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı İhsan Alpargın, ticari diplomasinin genç girişimcilik üzerindeki etkilerini, diaspora ağlarının rolünü ve bölgesel işbirliğinin yeni dinamiklerini ele aldı.

"Artık seyirci değil yeni dönemin kurucu aktörleri olmak istiyoruz"

Açıklamada forumun açılışındaki konuşmasına yer verilen Genç MÜSİAD Başkanı Mağsum Usta, Avrasya coğrafyasındaki genç girişimcilere yönelik ortak bir vizyonun altını çizerek, "Dünyanın ekonomik dengeleri yeniden şekillenirken, Avrasya coğrafyasının gençleri olarak artık seyirci değil, yeni dönemin kurucu aktörleri olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç girişimcilerin yalnızca ekonomik üretim değil, aynı zamanda kültürel etkileşim ve bilgi paylaşımı alanında da dönüştürücü bir güç haline geldiğini belirten Usta, genç girişimciler arasında güvene, ortak değerlere ve karşılıklı faydaya dayalı yeni işbirliği modelinin inşasının, bölgesel refahın kalıcı temellerinden biri olacağını kaydetti.

Genç MÜSİAD Başkan Yardımcısı ve EYBF 2025 İcra Kurulu Başkanı Ali Osman Özen ise şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu program vesilesiyle kurduğumuz bağlar sadece ticari ortaklıklar değil gönül köprüleridir. Çünkü biz biliyoruz ki kardeşlik rakip olmamak, birlikte büyümektir. Genç MÜSİAD olarak idealimiz bu coğrafyanın gençlerini bir araya getirerek dayanışma ve üretim ruhunu yeniden canlandırmaktır. Bizler inanıyoruz ki birlik oldukça güçleniriz, paylaştıkça büyürüz, omuz omuza yürüdükçe sesimiz daha gür çıkar."

Forum kapsamında belirlenen yol haritası doğrultusunda, 2026'da etkinliğin Astana'da, 2027'de ise Taşkent'te düzenlenmesi planlanıyor. Böylece, Avrasya genelinde sürdürülebilir ticaret ağlarının kurulması, startup ekosisteminin güçlendirilmesi ve girişimci gençlerin bölgesel kalkınmada etkin roller üstlenmesi hedefleniyor.