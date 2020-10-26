Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

KİEV (AA) - Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 5 bin 426 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 348 bin 924'e çıktığını bildirdi.

Stepanov, ölü sayısının son 24 saatte 73 artışla 6 bin 464 olduğunu kaydetti.



Virüse yakalanan 736 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşenlerin sayısının ise 1029 artarak 142 bin 537'ye ulaştığını ifade etti.



Karantina uygulamasının sene sonuna kadar uzatıldığı Ukrayna’da bölgelerdeki vaka sayılarına göre farklı tedbirler uygulanıyor.



Ülkede ağustos başında vaka sayıları tekrar yükselmeye başlamış, 23 Ekim’de 7 bin 517 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek vaka sayısına ulaşılmıştı.



- Gürcistan



Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1872 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla toplam vaka sayısı 30 bin 344'e yükseldi.



Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının 603 artarak 11 bin 370'e, hayatını kaybedenlerin sayısının 14 artarak 215'e ulaştığı belirtildi.



Eylül başından itibaren günlük vaka sayılarının artmaya devam ettiği ülkede, 3 bin 769 kişi karantinada, 3 bin 832 kişi hastanelerde ve 2 bin 249 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

Toplam 18 bin 692 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede 27 bin 736 kişi evlerinde izolasyonda kalıyor.

- Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 420 kişide Kovid-19 tespit edilirken toplam vaka sayısı 56 bin 170'e çıktı.

Ülkede 227 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 47 bin 743'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle toplam 1130 can kaybının yaşandığı ülkede, 6 bin 673 hastanın tedavisi sürüyor.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısının 173 artarak 65 bin 480'a, virüs kaynaklı ölü sayısının ise 3 artarak 550'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 106 artarak 62 bin 615 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 315 hastanın tedavisi sürüyor.



