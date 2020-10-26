  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
Aktüel

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-10-26 11:46:50 -
Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

KİEV (AA) - Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 5 bin 426 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 348 bin 924'e çıktığını bildirdi.

Stepanov, ölü sayısının son 24 saatte 73 artışla 6 bin 464 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 736 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşenlerin sayısının ise 1029 artarak 142 bin 537'ye ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının sene sonuna kadar uzatıldığı Ukrayna’da bölgelerdeki vaka sayılarına göre farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede ağustos başında vaka sayıları tekrar yükselmeye başlamış, 23 Ekim’de 7 bin 517 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek vaka sayısına ulaşılmıştı.

- Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1872 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla toplam vaka sayısı 30 bin 344'e yükseldi.

Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının 603 artarak 11 bin 370'e, hayatını kaybedenlerin sayısının 14 artarak 215'e ulaştığı belirtildi.

Eylül başından itibaren günlük vaka sayılarının artmaya devam ettiği ülkede, 3 bin 769 kişi karantinada, 3 bin 832 kişi hastanelerde ve 2 bin 249 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

Toplam 18 bin 692 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede 27 bin 736 kişi evlerinde izolasyonda kalıyor.

- Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 420 kişide Kovid-19 tespit edilirken toplam vaka sayısı 56 bin 170'e çıktı.

Ülkede 227 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 47 bin 743'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle toplam 1130 can kaybının yaşandığı ülkede, 6 bin 673 hastanın tedavisi sürüyor.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısının 173 artarak 65 bin 480'a, virüs kaynaklı ölü sayısının ise 3 artarak 550'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 106 artarak 62 bin 615 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 315 hastanın tedavisi sürüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
S. Arabistan'a Türkiye şoku! Bunu beklemiyorlardı
Ekonomi

S. Arabistan'a Türkiye şoku! Bunu beklemiyorlardı

Suudi Arabistan'da Türk mallarına karşı boykot çağrıları ticaret rakamlarına yansımadı. Reuters'in haberine göre Suudi Arabistan'ın Türkiye'..
Son Fransız rehineyi karşılamaya giden Macron'a soğuk duş
Dünya

Son Fransız rehineyi karşılamaya giden Macron'a soğuk duş

İslam düşmanı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2016 yılında kaçırılan ve geçtiğimiz günlerde özgürlüğüne kavuşan rehineyi karşıladı ancak büyü..
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye rest: Sen kiminle dans ediyorsun
Gündem

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye rest: Sen kiminle dans ediyorsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Hollandalı ırkçı milletvekili Geert Wilders'ın hakar..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay