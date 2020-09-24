Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR SULTAN (AA) - Moldova, Belarus, Azerbaycan, Tacikistan, Gürcistan ve Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 721 kişide tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 48 bin 953’e yükseldiği kaydedildi.



Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölümlerin ise 8 artarak 1252, iyileşen sayısının 572 atarak 36 bin 643’e ulaştığı belirtildi. Ülkede, 11 bin 58 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 25 binden fazla kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısı 20 artarak 2 bin 119’a çıktı.



Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 30 Eylül’e kadar uzatıldığı ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500’e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti. Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, dün 786 vakanın tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka görülmüştü.

- Belarus



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 294 artarak 76 bin 651’e, ölenlerin sayısı 6 artışla 802’ye çıktı.



Virüse yakalanan 169 kişi sağlığına kavuştu ve böylece iyileşen sayısı 73 bin 733’e ulaştı.



Ülkede 2 bin 116 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta bine yaklaşmış, haziranda düşüşe geçerek, ağustosta 100’ün altına inmişti. Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, geçen haftadan beri 200’ün üzerinde seyrediyor.

- Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 162 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 39 bin 686'ya yükseldi.



Sağlığına kavuşanların sayısı 133 artarak 37 bin 255'e ulaştı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 artarak 581 oldu.



Bugüne kadar 1 milyon 80 bin 873 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1850 kişinin tedavisi sürüyor. Ülkede günlük vaka sayısı son ayda 200'ün altında seyrediyor.

- Tacikistan



Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 45 artarak 9 bin 520'ye çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 52 artarak 8 bin 296'ya yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 74 ölümün gerçekleştiği ülkede 1150 kişinin tedavisi sürüyor.

- Gürcistan



Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 1 artarak 26’ya çıktı.

Bugün ülkedeki günlük vaka sayısı 259 artışla rekor kırarak, 4 bin 440'a ulaştı.

Ülkede 5 bin 584 kişinin karantinada, 836 kişinin de hastanelerde gözetim altında tutulduğu ülkede son günlerde salgına en çok Acara bölgesinde rastlanıyor.



Hükümetin kararıyla yarından itibaren söz konusu bölgede toplu taşıma araçların kullanılması yasaklanacak, restoranlar yerel saatle 22.00’ye kadar açık kalacak.



Başkent Tiflis, Kutaisi, Rustavi ve Zugdidi kentlerinde ise 1 Ekim’den itibaren birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar öğrencilerin eğitimlerini okullarda sürdüreceği, diğer sınıflar için uzaktan eğitimin devam edeceği kararlaştırıldı.

Gürcistan'da mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda ise hızlı şekilde artmaya başlamıştı.

- Ukrayna



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde salgının ikinci dalgasının gerçekleştiğini belirtti.



Zelenskiy, Bratislava'daki basın açıklamasında, ilk dalga sırasında 40 milyon kişide günde 100 ile 300 kişide virüs tespit edildiğini aktararak, "Bugün ise her gün 3 bin vakamız var. Maalesef, bu durum Ukrayna'da ikinci dalga demektir." ifadelerini kullandı.



Ukrayna'da son 24 saatte 3 bin 372 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 188 bin 106'ya çıktığı bildirilmişti. Ölü sayısının ise 52 artışla 3 bin 757 olduğu, iyileşen sayısının 1788 artarak 83 bin 458'e ulaştığı açıklanmıştı.