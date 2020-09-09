Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

KİŞİNEV (AA) - Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Belarus, Azerbaycan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Gürcistan'da Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle bazı kısıtlamaların yeniden uygulanması kararlaştırıldı.

Gürcistan Başbakan Yardımcısı Natia Mezvrişvili, hükümetin ülkedeki salgına ilişkin düzenlediği toplantının ardından yaptığı açıklamada, yarından itibaren kapalı ve açık alanlarda 10'dan fazla kişinin katıldığı düğün ve cenaze törenleri gibi etkinliklerin yasaklandığını söyledi.

Mezvrişvili, tiyatro, sinema ve çocuk eğlence merkezlerinin 1 Kasım'a kadar kapalı kalacağını belirtti.



Öte yandan ülkede 15 Eylül'de okulların açılacağı duyuruldu.

Ayrıca milletvekili Levan Gogiçaişvili’nin Kovid-19’a yakalandığı belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam vaka sayısı 1814, iyileşen sayısı da 1325 olarak açıklanmıştı.

- Kazakistan, Kovid-19 aşısını geliştirdi

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Rusya temasları kapsamında yaptığı konuşmada, ülkesinin Kovid-19 aşısını geliştirdiğini ve aşının seri üretimine şubat ayında başlayacaklarını duyurdu.



Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy ise Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V, Oxford Üniversitesi aşısı AstraZeneca, Kazak ve diğer aşıların olası satın alınmasına ilişkin görüşmeleri sürdürdüklerini açıklamıştı.

Ülkede bugüne kadar 106 bin 498 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bunun yüzde 93'ü iyileşmiş, virüsten ölenlerin sayısı 1646'ya çıkmıştı.

- Moldova'da vaka sayısı 41 bini aştı



Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 588 artarak 41 bin 144’e, virüsten ölen sayısının da 9 artışla 1096’ya çıktığı bildirildi.



Açıklamada, 458 kişinin iyileştiği ve böylece sağlığına kavuşanların sayısının 29 bin 420 olduğu kaydedildi.



Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 15 Eylül’e kadar uzatıldığı Moldova’da, 28 binden fazla kişi gözetimde tutuluyor.



Öte yandan, Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, Dünya Bankası’nın desteğiyle 100 bin Kovid-19 testi ve tıbbi malzeme satın alacağını duyurdu.



Ayrıca, daha önce Kovid-19’a yakalanan Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorica Dumbraveanu’nun da virüsten iyileştiği ve çalışmaya başladığı bildirildi.

- Özbekistan



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 224 artarak 44 bin 781'e, ölü sayısının 2 artarak 364'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 264 artarak 42 bin 162'ye ulaştığı ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği aktarıldı.

Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 255 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

- Belarus



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 194 artarak 73 bin 402’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artışla 726’ya yükseldi.



Virüsten 83 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 71 bin 999’a ulaştı.



- Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 175 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 37 bin 732'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 154 artarak 35 bin 119'a ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 555 oldu.

Bugüne kadar 980 bin 978 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2058 kişinin tedavisi sürüyor.

- Tacikistan



Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 39 artarak 8 bin 899'a, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 1 artarak 71'e çıktı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 39 artarak 7 bin 683' e yükseldi.

Ülkede 1145 kişinin tedavisi sürüyor.



