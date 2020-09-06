Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

BAKÜ (AA) - Ukrayna, Özbekistan, Ermenistan, Kazakistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 2 bin 107 kişide Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 135 bin 894'e çıktığını bildirdi.



Stepanov, ölü sayısının 35 artışla 2 bin 846 olduğunu, iyileşen sayısının ise 578 artarak 62 bin 227'ye ulaştığını kaydetti.



Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı ülkede, 70 bin 821 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.



Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.



Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamış, dün 2 bin 836 kişide virüs görülmesiyle rekor kırılmıştı.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 183 artarak 43 bin 476'ya, ölü sayısının 2 artarak 345'e çıktığı bildirildi.



Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 106 artarak 40 bin 880'a ulaştığı ve hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği aktarıldı.



Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 251 kişi hastanelerde tedavi görüyor.



Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, son üç gündür vaka sayısı 300'ün altında seyrediyor.

- Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 134 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 44 bin 783'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede, ölü sayısı 897'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 40 bin 89 Kovid-19 hastası iyileşti, 3 bin 522 kişinin ise tedavisi sürüyor.

- Kazakistan



Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 76 artarak 106 bin 301'e yükseldi.



İyileşenlerin sayısı 505 artarak 99 bin 523'e, ölenlerin sayısı 9 artarak 1627'ye çıktı, 5 binden fazla hastanın tedavisi sürüyor.



Kovid-19 belirtileri bulunan fakat test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 423 artarak 27 bin 623'e, zatürreden hayatını kaybedenlerin sayısı 3 artarak 313'e ulaştı.



- Gürcistan



Gürcistan'da Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 29 kişinin daha Kovid-19’a yakalanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 1691’e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 8 artarak 1310'a ulaştı.



Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 6 bin 20 kişi karantinada, 299 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.