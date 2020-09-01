Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

BAKÜ (AA) - Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 2 bin 88 kişide Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 123 bin 303'e çıktığını bildirdi.

Stepanov, ölü sayısının 48 artışla 2 bin 605 olduğunu, iyileşen sayısının ise 688 artarak 57 bin 802'e ulaştığını kaydetti.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı ülkede, 62 bin 896 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.



Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor.



Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.



Ağustos başında yeniden yükselmeye başlayan vaka sayıları 5 gündür 2 binin üzerinde seyrediyor.

- Özbekistan



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 207 artarak 41 bin 994'e, ölü sayısının 3 artarak 322'ye çıktığı kaydedildi.



Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 207 artarak 39 bin 275'e ulaştığı ve hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.



Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 397 kişi hastanelerde tedavi görüyor.



Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, son haftada günlük vaka sayısı 400'ün altında gerçekleşiyor.



- Ermenistan



Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 97 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 43 bin 878'e çıktı.



Kovid-19 nedeniyle 2 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 881'e yükseldi.



Ülkede bugüne kadar 38 bin 356 Kovid-19 hastası iyileşti, 4 bin 373 kişinin tedavisi sürüyor.

- Kazakistan



Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 77 artarak 105 bin 872'ye çıktı.



İyileşenlerin sayısı 602 artarak 96 bin 899'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 artarak 1588'e yükseldi.



Ülkede 7 bin 379 kişinin tedavisi sürüyor.



Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 10 artarak 25 bin 724'e, zatürreden ölenlerin sayısı 2 artarak 292'ye ulaştı.

- Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, son 24 saatte 60 kişide Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 43 bin 958'e çıktığını bildirdi.



38 bin 649 kişinin iyileştiğini belirten Üsenbayev, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1 artarak 1060'a yükseldiğini aktardı.



Üsenbayev, 704 Kovid-19 hastasının hastanelerde, 4 bin 856 hastanın ise evlerinde tedavi gördüğünü kaydetti.



Ülkede, şehir içi toplu taşıma araçlarının çalışma saatleri ile ilgili uygulanan sınırlamalar tamamen kaldırıldı.



Öte yandan ülkede yeni eğitim öğretim yılına start verildi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ders başı yaptı.

Şimdilik sadece 1. sınıf öğrencileri okula gidecek, diğer sınıflar ise uzaktan eğitim alacak.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Bişkek'te bir okulu ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı, okula yeni başlayan öğrencilere başarılar diledi.

- Gürcistan



Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 23 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 1551'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, sağlığına kavuşanlarının sayısının da 13 artarak 1253'e ulaştığı belirtildi.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 6 bin 59 kişi karantinada, 239 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.



