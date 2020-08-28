Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

KİŞİNEV (AA) - Moldova, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini koruyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 358 artarak 35 bin 904’e, ölü sayısı 4 artışla 981’ye çıktı.



344 kişinin taburcu olmasıyla sağlığına kavuşanların sayısı 24 bin 777’e ulaştı.



Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam vaka sayısı 19 artarak 1861’ye yükseldi.



Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 15 Eylül’e kadar uzatıldığı ülkede, 33 bin kişi gözaltında tutuluyor.



Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, Kovid-19 durumuna göre ABD, Ukrayna, Fransa, İspanya dahil 53 ülkenin yer aldığı “Kırmız alandaki ülkeler” listesini yayınladı.



Söz konu listede olmayan ülkeler ise “yeşil” alanı ülkeler olarak görülecek. Yeşil alanda bulunan ülkelerden gelen vatandaşlar için 1 Eylül itibarıyla karantina zorunluğu kalkacak. Liste, her 14 günde bir yenilenecek.



- Belarus



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 181 artarak 71 bin 346’e, ölü sayısının ise 5 artışla 667’ye çıktığı belirtildi.



Açıklamada, 237 kişi sağlığına kavuştuğu ve toplam iyileşen sayısının 69 bin 887 olduğu kaydedildi.



Karantinanın ilan edilmediği ülkede, 792 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

- Azerbaycan



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 142 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 35 bin 986'ya yükseldi.



Sağlığına kavuşanların sayısı 97 artarak 33 bin 461'e ulaştı, ölü sayısı 3 artarak 527 oldu.



Bugüne kadar 904 bin 506 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1998 kişinin tedavisi sürüyor.



- Özbekistan



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 107 artarak 40 bin 720'ye, ölü sayısının 2 artarak 302'ye çıktığı kaydedildi.



İyileşenlerin sayısının 673 artarak 37 bin 873'e çıktığı ve böylece hastaların yüzde 93'ünün sağlığına kavuştuğu belirtildi.



100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 545 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

- Tacikistan



Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede vaka sayısının 32 artarak 8 bin 481'e çıktığı kaydedildi.



Açıklamada, son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısının 30 artarak 7 bin 276'ya yükseldiği aktarıldı.



Kovid-19 kaynaklı 68 ölümün görüldüğü Tacikistan'da 1137 kişinin tedavisi sürüyor.







