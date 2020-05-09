Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR SULTAN (AA) - Belarus, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 951 artarak 22 bin 52'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısı 566 artarak 6 bin 50, ölü sayısı da 5 artarak 126 oldu.

Ülkede şimdiye kadar 251 bin 771 test yapıldı.

- Azerbaycan'da vaka artışında ikinci dalga sinyali



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 143 artarak 422'ye çıktı.



Sağlığına kavuşanların sayısı 44 artarak 1620'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 artarak 31'e ulaştı.

Bugüne kadar 188 bin 950 test yapılan ülkede 771 hastanın tedavisi sürüyor.



Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramin Bayramlı, daha önce azalma eğilimi gösteren vaka sayısındaki artışın ikinci dalganın göstergesi olduğunu söyledi.



Öte yandan salgın nedeniyle 31 Mart'ta kapatılan Bakü metrosu yeniden faaliyete başladı. Metroyu sadece sokağa çıkma izni olanlar maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak şartıyla kullanabiliyor. Metro girişlerinde yolcuların ateşi ölçülüyor.

- Kırgızistan'da 25 yeni vaka



Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 vaka sayısının 25 artarak 931'e, taburcu olanların sayısının da 8 artarak 658'e çıktığını duyurdu.



Kovid-19'a yakalanan 231 sağlık çalışanından 166'sının iyileştiği ülkede, 1197 kişi gözetim altında tutuluyor.



Ülkede virüs nedeniyle 12 kişi yaşamını yitirmişti.



- Kazakistan'da 24 yeni vaka



Kazakistan Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 24 artarak 4 bin 946'ya, iyileşenlerin sayısının da 109 artarak 1740'a ulaştığını bildirdi.



Ülkede bugüne kadar virüsten 31 kişi hayatını kaybetti.

- Özbekistan’da 13 vaka



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 13 artarak 2 bin 349'a, iyileşenlerin sayısının da 28 artarak 803'e ulaştığı belirtildi.

Kovid-19'dan 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 536 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede 370 bin test yapılırken, 30 bin kişi de gözetim altında tutuluyor.

- Tacikistan'da vaka sayısı 600'ü geçti

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, 90 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 612'ye, 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, 4 bin 738 kişinin karantinada tutulduğu aktarıldı.

Ülkede ilk vaka 29 Nisan'da tespit edilmişti.

- Moldova



Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 hasta sayısının 139 artarak 4 bin 867’ye çıktığı bildirildi.



Vakaların 1150'sinin sağlık çalışanı olduğu belirtilen açıklamada, 257'sinin durumunun ağır olduğu, 21'inin solunum cihazına bağlı olduğu kaydedildi.

İyileşenlerin sayısının 99 artarak 1925'e, ölü sayısının da 9 artarak 161'e ulaştığı aktarılan açıklamada, 37 bin 235 kişinin gözetim altında tutulduğu duyuruldu.



Son 24 saatte ülkede 1254 test yapıldığı vurgulandı.





