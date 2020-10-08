Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR SULTAN (AA) - Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 5 bin 397 kişide virüsün görülmesiyle rekor yaşanarak, toplam vaka sayısının 244 bin 734'e çıktığını bildirdi.



Son 24 saatte 57 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 93 artışla 4 bin 690 olduğunu kaydetti.



Virüse yakalanan 900 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının da 2 bin 263 artarak 108 bin 233'e ulaştığı bilgisini paylaştı.



Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna’da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor.

Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde, Kovid-19'a karşı farklı tedbirler de uygulanıyor.



Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış ardından düşüşe geçmiş, vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamıştı.

- Gürcistan



Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 472 kişi daha Kovid-19'a yakalandı ve vaka sayısı 10 bin 266'ya yükseldi. 318 kişi ise virüsten iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı 5 bin 553'e ulaştı.



Kovid-19'dan 4 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 66'ya yükseldi.



Ülkede 5 bin 574 kişi karantinada, 836 kişi hastanelerde ve 1338 kişi de Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 5 Ekim'de 578 vakanın tespit edilmesiyle son rekor yaşanmıştı.

3 gündür günlük tespit edilen vaka sayıları da düşmeye devam ediyor.



Gürcistan'da mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda da hızlı şekilde artmaya başlamıştı.

- Özbekistan



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 208 artarak 59 bin 905'e, virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artarak 491'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 108 artarak 56 bin 568 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 843 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 92 artarak 108 bin 454'e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 139 artarak 103 bin 604'e, ölenlerin sayısı ise 4 artarak 1756'ya ulaştı.

Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 266 artarak 34 bin 143'e çıktı.

Zatürreden 9 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 27 bin 572'ye, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 362'ye ulaştı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, salgının olası ikinci dalgasıyla ilgili üç senaryoyu açıkladı.

Tsoy, yüzde 60 maske rejiminin sağlanması durumunda ekim-aralıkta 190 bin civarında Kovid-19 vakasına rastlanabileceğini, 65 bin kişinin hastaneye kaldırılma ihtiyacı duyabileceğini belirtti.

Sosyal mesafenin korunması ve yüzde 70 maske rejiminin sağlanması durumunda ekim-aralıkta hasta sayısının 90 bin civarında olacağını ifade eden Tsoy, 30 bin hastanın hastanede tedavi görmeye ihtiyacı olacağını dile getirdi.

Tsoy, sosyal mesafenin korunması ve yüzde 100 maske rejimine uyulması halinde sıkı karantina uygulamaya gerek kalmayacağını ifade ederek, "Bu iyimser senaryoya göre, ekim-aralıkta Kovid-19 vaka sayısı 40 bine çıkacak, 15 bin kişi hastanede tedavi edilmeye ihtiyaç duyacak." dedi.