Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR SULTAN (AA) - Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 3 bin 774 kişide virüsün görülmesiyle toplam vaka sayısının 230 bin 236'ya çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 17 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 33 artışla 4 bin 430 olduğunu kaydetti.



Virüse yakalanan 475 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 1145 artarak 101 bin 252'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.



Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna’da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

- Gürcistan



Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 578 kişide Kovid-19 görülmesiyle toplam vaka sayısı 8 bin 737’ye çıktı, 375 kişinin de sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 4 bin 619’a ulaştı.



Ülkede son 24 saatte 2 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti ve ölü sayısı 52’ye yükseldi.



Toplam 5 bin 392 kişinin karantinada, 836 kişinin hastanelerde ve 1100 kişinin de hususi otellerde gözetimde tutulduğu ülkede son günlerde salgına en çok Acara bölgesinde rastlanıyor.



- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 247 artarak 58 bin 859'a, virüsten ölenlerin sayısının ise 3 artarak 480'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 37 artarak 55 bin 318 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 58 hastanın tedavisi sürüyor.

- Kazakistan



Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 59 artarak 108 bin 236’ya yükseldi.



Virüsten iyileşenlerin sayısı 72 artarak 103 bin 277’ye, ölenlerin sayısı 3 artarak 1746’ya ulaştı.

Ülkede 73'ü çocuk 3 bin 213 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 89 kişinin sağlık durumu ağır, 12 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı ise 37 artarak 33 bin 608’e çıktı.

Kazakistan’ın büyükşehirlerinden Almatı’da 6 Ekim’den itibaren tiyatroların yüzde 50 doluluk oranıyla açılması kararı alındı.































