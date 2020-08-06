Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR SULTAN (AA) - Moldova, Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 406 artarak 26 bin 628'e, virüsten ölenlerin sayısı ise 5 artarak 828'e yükseldi.

Kovid-19'dan 258 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 18 bin 676'ya ulaştı.



Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 7 bin 124 hastanın tedavisi sürüyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısının 6 artarak 1646'a yükseldiği, vakaların yüzde 78,2'sinin iyileştiği, yüzde 17,6'sının da tedavisinin sürdüğü belirtildi.



- Azerbaycan'da 144 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 144 kişide daha Kovid-19 tespit edildi, böylece toplam vaka sayısı 33 bin 247'ye yükseldi.



Sağlığına kavuşanların sayısı 435 artarak 29 bin 275'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 479'a çıktı.



Bugüne kadar 766 bin 179 testin yapıldığı Azerbaycan'da 3 bin 493 kişinin tedavisi sürüyor.



Ülkede, haziran ve temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, ağustosta 300'ün altına inmişti. Son haftada günlük vaka sayısı iyileşen sayısından daha az olarak kayıtlara geçiyor.



- Belarus'ta ölü sayısı 580 oldu

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 127 artarak 68 bin 503'e, ölü sayısının 3 artışla 580'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 331 artarak 63 bin 756'ya ulaştığı kaydedildi.

- Kazakistan'da virüsten ölenlerin sayısı 1159'a yükseldi

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 1159'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 25 bin 912 Kovid-19 hastasının tedavisinin devam ettiği, 200'den fazla hastanın durumunun ağır olduğu aktarıldı. Ülkede bugüne kadar 95 bin 942 vaka tespit edildi, bunun 68 bin 871'i iyileşti.

Öte yandan, ülkede Kovid-19'la ilgili Kurumlararası Komisyondan yapılan açıklamada, Çin, ABD, Rusya gibi ülkelerin deneyimleri ve halka aşı sağlanması gerektiği dikkate alınarak aşının klinik deneme süresinin 4 haftadan 2 haftaya düşürüleceği belirtildi.

Kazakistan Biyolojik Güvenlik Sorunları Bilimsel Araştırma Enstitüsü, eylül ayından itibaren 244 gönüllüye yerli üretim Kovid-19 aşısının deneneceğini açıklamıştı.

- Özbekistan'da vaka sayısı 28 bin 315 oldu



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 246 artarak 28 bin 315'e, virüsten ölenlerin sayısının 2 artarak 175'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 508 artarak 19 bin 291'e ulaştığı, böylece hastaların yüzde 68'inin taburcu edildiği aktarıldı. 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 8 bin 849 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan sıkılaştırılmış karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

- Tacikistan'da vaka sayısı 7 bin 700'e yaklaştı



Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 40 artarak 7 bin 695'e, virüsten ölenlerin sayısı 1 artarak 62'ye çıktı.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 44 artarak 6 bin 443'e ulaştı, böylece hastaların yaklaşık yüzde 84'ü sağlığına kavuştu.

Ülkede 1190 kişinin tedavisi sürüyor.

- Gürcistan'da hükümet vatandaşlara ekonomik desteği sürdürecek



Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgının dünyada küresel ekonomik krize yol açtığını belirterek, "Bu yüzden hepimiz iyi anlıyoruz ki uzun vadeli, derin bir ekonomik krize giriyoruz." dedi.

Gakharia, hükümetin vatandaşlara ekonomik destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Bugüne kadar ülkede 1247 kişi virüse yakalandı, bunun 987'si iyileşti.



Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 7 bin 71 kişi karantinada, 294 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.