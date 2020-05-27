Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Ermenistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 335 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 9 bin 304'e ulaştı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 62 artarak 4 bin 669, hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 artarak 37 oldu.

Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, vakaların yarısının iyileştiğini, 355'i çocuk 4 bin 653 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Vakaların yüzde 85'inde hastalık belirtileri bulunmadığına işaret eden Birtanov, 58 hastanın durumunun ağır olduğunu söyledi.

Birtanov, son 2 haftada vaka sayısında artışın yüzde 5 civarında olduğunu, ancak bazı bölgelerde sanayi tesislerinde vakaların toplu bir şekilde tespit edilmesiyle sayının arttığını bildirdi.

Atırau eyaletindeki ülkenin büyük petrol sahalarından Tengiz'de 1063 vakaya rastlandığını ifade eden Birtanov, Karaganda eyaletinde 358, Çimkent şehrindeki bir işletmede de 2 bin 19 vaka tespit edildiğini aktardı.

Bakan Birtanov, başkent Nur Sultan'da ve Türkistan eyaletindeki şantiyelerde, Almatı'da ve Cambıl eyaletinde askeri birimlerde toplu vakalara rastlandığını kaydetti.

Birtanov, bugüne kadar 711 bin test yapıldığını sözlerine ekledi.

- Kırgızistan'da 52 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Usenbayev, Kovid-19 vaka sayısının 52 artarak 1520'уe, taburcu olanların sayısının da 28 artarak 1043'e yükseldiğini belirtti.

Son 24 saatte 3 bin 706 test yapıldığını aktaran Usenbayev, 2 bin 835 kişinin hastanelerde gözetim altında tutulduğunu kaydetti.

Ülkede virüsten 16 kişi yaşamını yitirmişti.

- Ukrayna'da 321 yeni vaka



Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 58'i sağlık çalışanı ve 14'ü çocuk 321 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısının 21 bin 905'e yükseldiğini bildirdi.



En fazla vakanın Çernovtsi, Rivne ve Kiev bölgelerinde görüldüğünü dile getiren Stepanov, virüsten ölenlerin sayısının 14 artarak 658, iyileşenlerin sayısının da 420 artarak 7 bin 995 olduğunu vurguladı.



Stepanov, son 24 saatte 9 bin 412 test yapıldığını bildirdi.



Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde, 162 vaka tespit edilirken, 102 kişi sağlığına kavuştu, virüsten ölenlerin sayısı 1 artarak 3 oldu.

- Moldova'da 273 kişi hayatın kaybetti



Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 5 artarak 273'e yükseldiği aktarıldı.



Vakalardan 1522'sinin sağlık çalışanlarından oluştuğu ve 259 kişinin de durumunun ağır olduğu bildirildi.



Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 91 artarak 3 bin 975'e ulaştığı kaydedildi.



Bugüne kadar 7 bin 305 vakanın görüldüğü ülkede 44 bin 385 kişi gözetim altından tutuluyor.

Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde, vaka sayısı 12 artarak 376 oldu.

- Gürcistan'da vaka sayısı 738 oldu



Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 738'e, iyileşenlerin sayısının 557'ye yükseldiği belirtildi.



Başbakanı Giorgi Gakharia, 29 Mayıs'tan itibaren ülkede metro ve diğer toplu taşıma araçlarının, 1 Haziran itibarıyla da alışveriş merkezleri ve açık alanı bulunan restoranların faaliyete başlayacağını duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan 12 kişi hayatını kaybetmişti.



- Ermenistan’da salgının ikinci dalgası yaşanıyor



Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 372 artarak 7 bin 774'e, ölenlerin sayısı 7 artarak 98'e çıktı.

Başbakan Nikol Paşinyan, ülkede Kovid-19'la ilgili durumun oldukça zor bir hale geldiğini ve salgının ikinci dalgasıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.



Bugüne kadar 53 bin 678 test yapılan ülkede 3 bin 255 kişi iyileşti, 4 bin 377 hastanın tedavisi sürüyor.

- Özbekistan’da 52 yeni vaka



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 1 artarak 14’e, vaka sayısının 52 artarak 3 bin 333'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, 683 kişinin tedavisinin sürdüğü, 4 kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Şimdiye kadar 2 bin 636 kişinin iyileştiği ülkede 44 bin kişi gözetim altında tutuluyor.