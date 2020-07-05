Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

KİEV (AA) - Kazakistan, Ukrayna, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.



Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1452 artarak 47 bin 171'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 280 artarak 15 bin 556'ya ulaştı.



Son günlerde Kovid-19 vakalarının arttığı Kazakistan'da 2 haftalık sıkı karantina tedbirleri yürürlüğe girdi.



Bu kapsamda eğlence mekanları, çocuk sağlık kampları, ibadethaneler, alışveriş merkezleri, kapalı pazarlar, hamamlar, lunapark, güzellik ve spor salonları geçici olarak kapatıldı.



65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması kısıtlanırken, sokaklarda en fazla 3 kişilik grup halinde gezilebilecek.



Şimdiye kadar başlatılan iç hat uçak seferleri devam edecek, rota sayısı ve uçak sefer sayısı artırılmayacak, tren sefer sayısı azalacak, bölgeler arası otobüs seferleri durdurulacak. Şehir içi toplu taşıma araçlarının çalışma saatleri de sınırlandırıldı.



Devlet kurumları, ulusal şirketler ve diğer kurumlar personelinin yüzde 80'ini uzaktan çalıştıracak. Eczane, açık hava pazarları ve marketler faaliyetine devam edecek.

Virüsten 188 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, çalışmasına izin verilen banka ve diğer mali kuruluşların çalışma saatleri ve personel sayısı da sınırlandırıldı.

- Ukrayna'da vaka sayısı 48 bin 500 oldu



Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 823 kişide virüse rastlanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 48 bin 500’e çıktığını bildirdi.



Vakalardan 3 bin 509’unun çocuk, 6 bin 990’nın da sağlık çalışanı olduğunu aktaran Stepanov, iyileşenlerin sayısının 221 artarak 21 bin 376, ölü sayısının ise 22 artarak 1249 olduğunu kaydetti.



Stepanov, hakla salgına karşı belirlenen kurallara uyması çağrısında bulundu.



Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadara uzatıldığı Ukrayna’da, nisan ve mayıs ayında 700’ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

- Ermenistan'da 706 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 706 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 28 bin 606'ya çıktı. Ölü sayısı da 7 artarak 484'e yükseldi.

Bugüne kadar 122 bin 682 test yapılan ülkede, 16 bin 144 Kovid-19 hastası iyileşti.

Ermenistan'da 11 bin 824 hastanın tedavisi sürüyor.

- Kırgızistan'da 10 kişi daha öldü

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 283 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 7 bin 377'ye çıktı. Sağlığına kavuşanların sayısı 88 artarak 2 bin 802, ölü sayısı 10 artarak 88 oldu.

Kovid-19 hastalarından 628'i hastanelerde, 3 bin 859'u ise evde tedavi görüyor.

Son 24 saatte zatürre kaynaklı ölü sayısı 26 artarak 177 oldu.

Kırgızistan'ın Çin'den satın aldığı 500 oksijen konsantratörü, Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağıyla ülkeye getirildi.

Öte yandan, 237 Kırgızistan vatandaşı Türkiye'den ülkesine tahliye edildi.

- Özbekistan’da vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 1 artarak 31’e, vaka sayısının ise 218 artışla 9 bin 829’a yükseldiği kaydedildi.

Saptanan yeni vakalardan 164’ünün karantina merkezlerinde gözetimde tutulanlar arasında tespit edildiği belirtilen açıklamada, dün akşamdan beri sağlığına kavuşarak taburcu edilenlerin sayısının 119 artışla 6 bin 425’e ulaştığı aktarıldı.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 200 bin test yapılırken, 67 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 3 bin 373 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede, 1 Temmuz itibarıyla karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Özbekistan'da önceki gün saptanan 318 yeni vaka bugüne kadar tespit edilen en yüksek günlük rakam olmuştu.

- Gürcistan'da vaka sayısı 954 oldu

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, bugün 3 kişide daha virüse rastlanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 954’e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının da 828’e ulaştığı ifade edildi.

Salgın kaynaklı 15 ölümün gerçekleştiği ülkede, 192 kişi hastanelerde gözetim altında, 3 bin 828 kişi karantinada bulunuyor.