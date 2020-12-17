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Ekonomi Avrasya Tüneli'ne uluslararası inovasyon ödülü
Ekonomi

Avrasya Tüneli'ne uluslararası inovasyon ödülü

Yeniakit Publisher
2020-12-17 11:57:03 -
Avrasya Tüneli'ne uluslararası inovasyon ödülü

ANKARA (AA) - Avrasya Tüneli, Enterprise Asia tarafından verilen "Uluslararası İnovasyon Ödülleri" kapsamında "Hizmet ve Çözüm" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birbirine bağlayarak İstanbul'un en yoğun trafik akslarından biri olan D-100 yolu ve Sahil Yolu trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli, geliştirdiği "Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Teknolojisi" ile Enterprise Asia tarafından en yenilikçi firmaları ödüllendirmek için her yıl düzenlenen "Uluslararası İnovasyon Ödülleri" kapsamında "Hizmet ve Çözüm" kategorisinde ödül aldı.

Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Teknolojisi ile 13. uluslararası ödülünü alan Avrasya Tüneli, bu teknolojiyle araç hızlarının sabitlenmesini sağlayarak trafik akışını rahatlamayı, takı̇p mesafelerini koruyarak kaza riskini düşürmeyi ve ani hız değişimlerinden oluşan egzoz gazlarını azaltarak çevreye katkı sağlamayı hedefliyor.

- Çeşitli senaryolara uygun olarak ayarlanabilen bir sistem geliştirildi

Dünya Yol Örgütü (PIARC) tarafından tavsiye edilen ve literatür araştırmaları sonucunda benzer projelerde büyük faydalar sağladığı tespit edilen bu teknolojinin trafik sıkışıklığını yüzde 90'a varan oranda azaltabildiği görülürken, 70 kilometre hıza göre çalışan uygulama, LED tüpler vasıtasıyla tavanda senkronize bir şekilde hareket eden aydınlatmalardan oluşuyor.

Ayrıca sistem, aydınlatmanın hızı, boyutu ve aralık mesafesinin çeşitli senaryolarda çalışmasına olanak sağlıyor. Tünel içinde ortalama trafik hızındaki düşüşün tespit edildiği Avrupa-Asya yönünde en derin noktaya 500 metre kala başlayan uygulama, en derin noktadan çıkışta da bin metre olmak üzere 1,5 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor.

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