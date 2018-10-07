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Avrasya Tüneli'nde terör denetimi

İstanbul'da bulunan Avrasya Tüneli'nin Kadıköy girişinde yapılan denetimde, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

07 Ekim 2018 Pazar 13:21
Avrasya Tüneli'nde terör denetimi

Avrasya Tüneli girişinde yapılan denetimde, ''terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Avrasya Tüneli girişindeki uygulama noktasında yaptığı denetimlerde, UYAP sorgusu sonucu İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan arandığı tespit edilen Ç.P gözaltına alındı.

Şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.  

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 13:21
  1. İstanbul
  2. Kadıköy
  3. Avrasya Tüneli
  4. denetim

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