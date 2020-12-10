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Gündem Avrasya Tüneli'nde tatbikat yapıldı
Gündem

Avrasya Tüneli'nde tatbikat yapıldı

Avrasya Tüneli'nde olası trafik kazası sonrasında meydana gelebilecek yangınlara karşı önlem almak amacıyla tatbikat düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 05:22:00 -
Avrasya Tüneli'nde tatbikat yapıldı

Tatbikat senaryosuna göre, tünel içindeki araç yangını ihbarına Üsküdar ve Yenikapı itfaiye istasyonlarından birer araç çıkış yaparak tünele hareket etti.

Tünel araç trafiğine kapatılırken, itfaiye araçlarının tünele varış süreleri tespit edildi. Tünelin girişinde bulunan tabelalara "Avrasya Tüneli trafiğe kapalıdır" yazıldı.

Öte yandan Avrasya Tüneli'nin internet sitesinden, "10-11 Aralık 00:01 – 05:00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir." açıklaması yapıldı.

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