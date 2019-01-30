Avrasya Tüneli trafiğe kapatılacak! Avrasya Tüneli, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatılacak. Çalışmalar, 00.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarını deniz altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalacak. Çift yönlü trafiğe kapatılacak tünelde çalışmalar, 00.00-05.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tünelin tekrar ulaşıma açılacağı bildirildi.

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