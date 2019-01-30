Avrasya Tüneli trafiğe kapatılacak!
Avrasya Tüneli, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatılacak. Çalışmalar, 00.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.30 Ocak 2019 Çarşamba 17:39
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarını deniz altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalacak.
Çift yönlü trafiğe kapatılacak tünelde çalışmalar, 00.00-05.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından tünelin tekrar ulaşıma açılacağı bildirildi.
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