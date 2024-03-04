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Kadın - Aile Avokado ile kırışıklıklara son! Milyonlarca lira para vermeyin... Kanal açıp kırışıklıklar ütüleniyor!
Kadın - Aile

Avokado ile kırışıklıklara son! Milyonlarca lira para vermeyin... Kanal açıp kırışıklıklar ütüleniyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-04 23:10:00 - 2024-03-04 23:21:08
Avokado ile kırışıklıklara son! Milyonlarca lira para vermeyin... Kanal açıp kırışıklıklar ütüleniyor!

Kırışıklıklar ve ince çizgiler her zaman yaşlanmanın erken ve uzak durulmaya çalışılan belirtileri arasındadır. Bu çizgilerle ne kadar geç tanışırsak o kadar iyidir. Eğer siz de isterseniz gözeneklerde kanal açan ve nefes almasını sağlayan bu maske ile mümkün olabilir.

Cildimizde oluşan kırışıklıklar ve lekeler çoğu kadının sorunu haline gelmiştir. Özellikle de ilerleyen yaşa bağlı olarak bu sorunlar daha da belirgin hale gelmektedir. Bu sorunlardan kurtulabilmek için birçok yöntem deneriz ve uygularız. Ancak kalıcı çözüm bulamadığımız için çoğu zaman başarısız olmaktayız. Bunun için üretilen birçok krem, maske bulunsa da aslında çoğu sorun gibi bu sorunun da çözümü doğada bulunmaktadır. Minareler bakımından oldukça zengin olan avokado maskesi yaparak sizde bu sorununuzdan kurtulabilir veya azaltabilirsiniz. Hem doğal hem de oldukça sağlıklı olan bu maskeyi uygulamak da oldukça basittir.

Nasıl yapılır?

Avokado maskesini yapmak için öncelikle aktardan 10 gram aynı sefa bitkisi almanız gerekmektedir. Bu bitkiyi bir su bardağı su ile 5 dakika kısık ateşte kaynatınız. Daha sonra soyduğunuz avokadonun içinde iki kaşık alıp çatal ile eziniz. Daha sonra ise kaynattığınız aynı sefa bitkisini avokadonun üzerine ekleyiniz.

Yüzünüzü iyice temizledikten sonra bu karışımı yüzünüze maske olarak yayınız ve iki saat bekleyiniz. Bekleme süresi dolduktan sonra ise ılık su ile durulayınız. Bu işlemi bir ay boyunca haftada iki kez olmak kaydıyla tekrarlayınız. Bir ay sonunda sizde lekelerim ve kırışıklıkların azaldığını fark edeceksiniz.

Avokadonun içinde bulunan minareler ve vitaminler aynı zamanda aynı sefa bitkisinin içinde bulunan mucizevi etkiler yüzünüze oldukça faydalı gelecektir. Düzenli olarak yapıldığından bir ay sonraki halinizden oldukça memnun kalacaksınız.
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Hem oldukça basit hem de sağlıklı doğal olan bu kırışıklık giderici maske her bayan tarafından rahatlıkla ve kolaylıkla yapılabilir. Doğal olduğu için cildinize bir zarar vermeyecektir. Ancak siz yine de alerjik durum olabileceği için doktorunuza danışıp o şekilde kullanırsanız daha sağlıklı olacaktır.

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