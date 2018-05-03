AVM’lerin dövizle kiralanması engellenmeli

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), yaptığı açıklamada “Sektörün canlanması ve mevcut durumun düzeltilmesi adına, orta vadede dövizle kiralama yapılmasının kaldırılmasını öneriyoruz. Kısa vadede ise döviz kurunun orantısız yükselmesine karşı belirli bir oranda sabitleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz.” denildi. MÜSİAD Perakende Sektör Kurulu Başkanı Adil Temizerler ile Perakende Sektör Meclisi Başkanı Ali Gökhan Er, yaptığı ortak açıklamada Türkiye’de ihtiyacın çok üzerinde AVM yapıldığı, bu AVM’lerin kötü yönetildiğini, birçok perakende firmasının AVM’lere karşı alternatif arayışına girdiğini ifade etti. AVM’lerde yüzde 5 oranında yerel firmalara yer açılmasına dair kanuna birçok AVM’nin uymadığını da söyleyen Temizerler ve Er “Türkiye’de toplam perakende sektörü bu yıl sonunda 880 milyar dolar olarak öngörülüyor. Bunun yüzde 67’si geleneksel perakende, yüzde 33’ü organize perakende. Bu kadar büyük potansiyel iyi değerlendirilmeli. AVM’ler bir fırsat ama AVM yatırımcıları çoğu zaman doğru açıdan bakmıyor, firmaları göz ardı ediyor.” değerlendirmesini yaptı.