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Yaşam

AVM'lerin açılış tarihi belli oldu

AVM'lerin açılış tarihi belli oldu. Kabine toplantısında yeni kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin ikinci aşama olan normalleşme sürecinin detaylarını paylaştı. Bir süredir merak edilen AVM'ler ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu. Peki, AVM'lerin açılış tarihi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-05-04 20:48:00 -
AVM'lerin açılış tarihi belli oldu

AVM'lerin açılış tarihi belli oldu

Başkan Erdoğan tedbirlerle ilgili yeni açıklama yaptı. İşte Bakan Erdoğan'ın açıklaması:

Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Kıyafet alışverişinin yapıldığı züccaciye gibi yerler 11 Mayıs'ta açılacak.

AVM'lere giriş kriterleri 

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, açıklama yaptı. Prof. Dr. Altaş, AVM’lerin ne zaman açılacağı konusunda bilgiler verirken, alınacak tedbirleri de açıkladı.

Alınan önlemlere değinen Prof. Dr. Altaş, ’’Öncelikle maske ile giriş sağlanacak. Girişte dezenfekteye önem verilecek. Girerken insanların ısı dereceleri ölçülmesi sağlanacak. Isı ölçme mekanik ya da termal kameralar yoluyla gerçekleşecek. İçeride sosyal mesafenin korunmasına önem verilecek. Müşteriler içeriye 2 metre ara ile kabul edilmesi ve içerde bu mesafenin korunması belli metrekareye yani 10 metrekareye 1 müşteri kabul edilmesi gibi birçok önem var. Burada perakendecinin de üzerine düşen görevler var. Yazar kasada, soyunma kabinlerinde ciddi önlemler almaları gerekir. Ayrıca yürüyen merdivenlerin 1’er saat arayla dezenfekte edilmesi, bazı yerlerde asansörlerin kapatılması ve iç mekanların sıklıkla havalandırması gerekebilir. Tamamen doğal hava ile havalandırılması gerekir. Bütün bunların yanında denetim de söz konusu. Kamu ve özel işbirliği içersinde alınan bu tedbirlerin tamamen denetlenmesini de birlikte sağlayacağımızı düşünüyorum. AVM’ler olarak, öncelikle toplum sağlığı ve çalışan sağlığını önemsiyoruz. Bu nedenle Bilim Kurulu’nun tavsiyesi, kamunun önerisi ve müşterimizin talepleriyle açılmak istiyoruz’’ şeklinde konuştu.

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