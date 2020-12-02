  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AVM'lerde "HES Kod"lu yeni dönem başladı
Ekonomi

AVM'lerde "HES Kod"lu yeni dönem başladı

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü: - "Süratle Venezia Mega Outlet'i yeni döneme hazır hale getirmeye başladık. Hijyen kurallarına büyük dikkat göstermeye devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-02 10:38:57 -
AVM'lerde "HES Kod"lu yeni dönem başladı

İSTANBUL (AA) - Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, açıklanan ek kısıtlamalarla AVM'lere yönelik alınan yeni tedbirleri değerlendirirken, "Süratle Venezia Mega Outlet'i yeni döneme hazır hale getirmeye başladık. Hijyen kurallarına büyük dikkat göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Venezia Mega Outlet'ten yapılan açıklamaya göre, koronavirüse karşı alınan yeni ek tedbirler kapsamında AVM'lerle ilgili de düzenlemeye gidildi.

Buna göre, AVM'lere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi, ziyaretçi sayısına illerin hıfzıssıhha kurulları karar verecek. Hafta sonları için ilan edilen sokağa çıkma yasakları kapsamında, AVM'ler de kapalı olacak ve hafta içleri 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Biz kararlar çıktıktan hemen sonra kendi pandemi kurulumuzla gerekli çalışmaları yaptık. Süratle Venezia Mega Outlet'i yeni döneme hazır hale getirmeye başladık. Hijyen kurallarına büyük dikkat göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Isıgöllü, AVM'lerin hafta sonları sokağa çıkma yasağı kapsamında kapalı olmasının, ziyaretçi ve ciro rakamlarına olumsuz yansıyacağına işaret ederek, "Ancak vaka sayısının bu denli arttığı şu süreçte, yeni tedbirler alınması oldukça gerekliydi. AVM'ler olarak, markalarımızla, personelimizle ve ziyaretçilerimizle daha zorlu geçecek ikinci dalgayı, önlemlere harfiyen uyarak, dayanışma içinde ve sabırla aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Alışveriş merkezlerinin şu dönemde yeni çalışma saatlerine ve kurallara göre hizmet vermeye devam edeceğini aktaran Isıgöllü, şunları kaydetti:

"Biz de insan odaklı, sağlık odaklı yaklaşımımızı yeni tedbirlerle de sürdüreceğiz. Açık bir AVM olduğumuz için pandemi döneminde avantajlıydık. Şimdi yeni önlemlerle ve açık AVM konseptimizle ziyaretçilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Daha önce deneyimlemediğimiz bu süreci, insan odaklı çözümler geliştirerek aşacağız. Sektörümüzün, markalarımızın, çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin pandemi sürecinden minimum hasarla ve sağlıkla çıkabilmesini umut ediyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarih bunları affetmeyecek: İmamoğlu ve medyası korku pompalıyor
Siyaset

Tarih bunları affetmeyecek: İmamoğlu ve medyası korku pompalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pandeminin ilk gününden beri süreci şeffaflıkla yürüterek gün be gün koronavirüs tablosunu vatandaşlarla paylaş..
Macron Erdoğan ile tartışmayı neden tırmandırıyor? İşte cevabı...
Dünya

Macron Erdoğan ile tartışmayı neden tırmandırıyor? İşte cevabı...

Yahudilerin sahip olduğu ABD merkezli Tablet Magazine isimli dergi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un özellikle son günlerde tırmanan Türkiye v..
CHP'li İBB sözcüsü Murat Ongun'dan itiraf gibi tablo! Vatandaşlardan tepki geldi
Gündem

CHP'li İBB sözcüsü Murat Ongun'dan itiraf gibi tablo! Vatandaşlardan tepki geldi

CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile sefer sayılarını düşürüldüğünü adeta itiraf etti. ..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay