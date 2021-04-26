Koronavirüs salgınından korunmak için maske, mesafe ve hijyen son derece önemli. Vatandaşlara kalabalık ortamlardan uzak durmaları, ev ziyaretlerinde bulunmamaları, kapalı ortamlarda fazla vakit geçirmemeleri sık sık söyleniyor. Kalabalık alanlardan biri olan AVM’lerin kapanıp kapanmayacağı ise merak konusu. AVM’ler kapatılacak mı?

AVM’ler kapanıyor mu? AVM’ler ne zamana kadar kapalı kalacak?

AVM’lerin açık kaldığı süreler sokağa çıkma yasağı sebebiyle azaltıldı. AVM’lerin tamamen kapanıp kapanmayacağı ise merak konusu. Henüz bununla ilgili bir açıklama yapılmadı. Kabine toplantısının ardından AVM’lerle ilgili kararların alınması da bekleniyor.

İstanbul'da AVM'ler kaçta kapanıyor?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda kentteki AVM ve zincir marketlerin 17.30'da, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nın 17.00'de faaliyetlerini sonlandıracağını, ramazan ayı boyunca Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve sanayi tesislerinde ise 1. vardiyanın 17.00'de bitirileceğini duyurdu.

Yerlikaya, "İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş ve Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, AVM ve zincir marketlerdeki kapanış saatinin 17.30'a çekildiği açıkladı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ve Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Hatice İçiuyan Bezal, İstanbul'umuzun bu köklü alışveriş merkezlerindeki kapanış saatlerinin 17.00 olarak değiştirildiğini bildirdiler. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise ramazan ayı boyunca Organize Sanayi Bölgesi ve sanayi tesislerinde 1. vardiyanın 17.00'de bitirileceğini belirtti. Aldıkları bu kararlardan dolayı özel sektör temsilcilerimize ve tüm esnaf kardeşlerimize şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Bütün çabamız sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulması ve hemşehrilerimizin saat 19.00'da evlerinde olmaları" dedi.