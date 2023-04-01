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Gündem AVM'de korkutan yangın
Gündem

AVM'de korkutan yangın

Yeniakit Publisher
2023-04-01 17:19:00 -
AVM'de korkutan yangın

Ankara’da bir alışveriş merkezinin bacasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın, vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına sebep oldu.

Olay, Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi’nde bulunan bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, AVM’nin bacasından alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen alevlerin bacayı sardığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangın çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayın tanıklarından Gökhan Sepetçi, "AVM’nin yandığını gördük. İtfaiye ekipleri gelip yangına müdahale etti. Jandarma ekipleri geldi, yolu kapattı. Alevler büyüktü. Bütün binayı kaplıyordu. Ekipler yangını söndürdü. Sonra da bacaları kontrol altına aldılar. Ölü veya yaralının olmadığını söylediler" ifadelerini kullandı.

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