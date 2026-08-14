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Gündem AVM’de korkunç patlama! 3 ölü, 17 yaralı
Gündem

AVM’de korkunç patlama! 3 ölü, 17 yaralı

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AVM’de korkunç patlama! 3 ölü, 17 yaralı

Mısır’ın başkenti Kahire’deki Arabella Plaza alışveriş merkezinde meydana gelen patlama faciaya dönüştü. İlk belirlemelere göre helyum gazı tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Patlamanın meydana geldiği mağazanın sahibi gözaltına alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Mısır’ın başkenti Kahire’den acı haber geldi. Yeni Kahire bölgesindeki Arabella Plaza alışveriş merkezinde meydana gelen şiddetli patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre patlama, alışveriş merkezinin giriş katında bulunan hediyelik eşya ve oyuncak mağazasında meydana geldi.

HELYUM GAZI TÜPÜ PATLADI

İlk belirlemelere göre mağazada bulunan helyum gazı tüpünün patlamasının ardından yangın çıktı.

Patlamanın etkisiyle alışveriş merkezinde büyük panik yaşanırken bölgeye güvenlik, sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

Olayda 3 kişi yaşamını yitirirken 17 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

MAĞAZALARIN VİTRİNLERİ HASAR GÖRDÜ

Mısır İçişleri Bakanlığı, patlamanın Arabella Plaza alışveriş merkezinde meydana geldiğini doğruladı.

Bakanlığın açıklamasında patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangının sivil savunma ekipleri tarafından kontrol altına alındığı belirtildi.

Patlamanın şiddeti nedeniyle çevrede bulunan bazı mağazaların vitrinlerinde de hasar meydana geldi.

MAĞAZA SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Mısır Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Patlamanın meydana geldiği hediyelik eşya ve oyuncak mağazasının sahibinin gözaltına alınarak ifadesinin alınması talimatı verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan ilk incelemelerde patlamanın bir gaz tüpünden kaynaklandığının belirlendiği bildirildi.

UZMAN EKİPLER DEVREDE

Patlamanın kesin nedeninin ve olası ihmallerin ortaya çıkarılması amacıyla uzman ekipler görevlendirildi.

Ekiplerin gaz tüpünü, mağazadaki güvenlik koşullarını ve patlamanın meydana geliş şeklini inceleyeceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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