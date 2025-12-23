  • İSTANBUL
Yerel AVM'de çıkan yangın söndürüldü
İstanbul’un Şişli ilçesinde bir alışveriş merkezinin (AVM) dış cephesinde çıkan yangın güvenlik görevlilerince söndürüldü.

Şişli’de AVM'de çıkan yangın söndürüldü. Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerindeki bir AVM'nin dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alarmın çalmasının ardından binadakiler tahliye edilirken, yangın güvenlik görevlilerince kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

