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AVM'de büyük çaplı yangın

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bulunan bir AVM'de büyük çaplı yangın çıktı. Yangın sebebiyle 800 kişi tahliye edildi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:00
AVM'de büyük çaplı yangın

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Gobit AVM'de yangın çıktı. Yangın sebebiyle AVM'de çalışan 800 kişi tahliye edildi.

5000 metrekarelik AVM'nin 24 saat açık olduğu ve yangın faciası sebebiyle ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı.

Yangının AVM'nin çatısında çıktığı belirtildi.

Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 11:00
  1. Rusya
  2. St Petersburg
  3. avm

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