AVM kiralarıyla ilgili düzenleme yeniden ele alınsın

AVM yönetimleri, kira sözleşmelerinin TL üzerinden yapılmasını öngören düzenlemenin gözden geçirilmesini istiyor. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, hükümeti düzenlemeyi yeniden ele almaya davet etti.

Gayrimenkul değeri düşer

Altaş, Retail Türkiye Dergisi’ne yaptığı açıklamada, kiraların döviz yerine TL üzerinden hesaplanması kararının ekonomik sıkıntıları aşmak için alındığını ve geçici olduğunu ifade etti. Kararın masaya yatırılmasında yarar gören Altaş, “Kiralarda döviz engeli devam ettiği takdirde Türkiye kendi gayrimenkul değerini düşürür. Çünkü dövizli kira sözleşmeleri ulusal ve uluslararası kredibilitede ve AVM’lerin gelirle çarpan olarak değerlerinin belirlenmesinde önemli bir yere sahiptir” dedi.