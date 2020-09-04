AVM çalışanları ücretlerin düşüklüğü ve uzun çalışma saatlerinden şikayetçi

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Koop-İş Sendikasının yaptırdığı anketten, AVM çalışanlarının en önemli sorunun ücretlerin düşüklüğü ve uzun çalışma süreleri olduğu sonucu çıktı.

IKEA ve giyim markası H&M'de örgütlenerek AVM çalışanlarının sendikalaşmasına öncülük eden Koop-İş Sendikası, üye sayısını artırmak için AVM çalışanlarının profilini çıkaran anket yaptırdı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 23 ildeki AVM'lerde 2 bin 831 çalışanla yüz yüze yapılan ankette, katılımcılara "AVM'de çalışmayı seçmenizdeki en önemli neden nedir?" diye soruldu.

Bu soruyu, katılımcıların yüzde 50,8'i "Bulabildiğim en hızlı ve kolay iş", yüzde 18,7'si "Daha iyi bir iş buluncaya kadar geçici olarak çalışmam", yüzde 5,3'ü "Ailem AVM'de çalışmama izin verdi", yüzde 5,2'si "AVM'de çalışmayı seviyorum" yüzde 4,7'si "Şartlarıma uygun", yüzde 1'i "Mesleğim olduğu için", yüzde 14,3'ü ise diğer nedenler olarak cevaplandırdı.

- Üç çalışandan biri resmi tatillerde iznini kullanamıyor

Katılımcıların yüzde 55,7'si çalıştığı işi geçici, yüzde 44,3'ü meslek olarak gördüğünü dile getirdi.

En önemli sorunlarını ise katılımcıların yüzde 57'si ücretlerin düşüklüğü ve uzun çalışma saatleri olarak gösterdi. Soruyu, katılımcıların yüzde 32'si sosyal yaşamdan uzaklaşma, yüzde 11'i ise kalitesiz beslenme şeklinde cevapladı.

"Haftada kaç gün çalışıyorsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 78,3'ü "6 gün", yüzde 17,2'si "1 ile 5 gün arası", yüzde 4,5'i ise "tüm hafta" yanıtını verdi.

Bayram ve resmi tatillerde izin kullanma durumlarının sorulması üzerine katılımcıların yüzde 44,5'i kullanabildiğini, yüzde 30,1'i kullanamadığını, yüzde 25,4'ü ise bazen kullanabildiğini söyledi.

Sendikalı çalışanların mı yoksa kendilerinin mi çalışma şartlarının daha iyi olduğu sorusuna, katılımcıların yüzde 64'ü "Sendikalıların", yüzde 27'si "Fikrim yok", yüzde 9'u ise "Benim" yanıtını verdi.

Ankete katılan AVM çalışanlarının yüzde 77,3’ü sendikalı olmak isterken, yüzde 67,7’si Koop-İş Sendikası ve toplu sözleşmeyle elde ettiği haklardan haberdar olduğunu belirtti.

- "Sendikanın varlığı çalışma barışının olması demektir"



Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, anket sonuçlarıyla ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, H&M ile Eylül 2019'da imzaladıkları toplu iş sözleşmesinin Türkiye'nin sendikacılık tarihinde önemli olduğunu, bunun ardından ilk kez AVM'lere sendikanın girdiğini vurguladı.

AVM'lerdeki on binlerce çalışanın sendikal güvenceden yoksun çalıştığını ifade eden Alemdar, zor koşullarda ve düşük ücretle iş yapan AVM çalışanlarının haklarını savunmak için son 3 yıldır yoğun mücadele yürüttüklerini bildirdi.

Uzun yıllardır sürdürülen sistemli politikalar sonucunda sendikaların hem toplum hem de işverenler nezdinde olumsuz kurumlar olarak gösterildiğini savunan Alemdar, şunları kaydetti:

"Sendikalar çalışma hayatının vazgeçilmez paydaşlarıdır. Bir iş yerinde sendikanın varlığı o iş yerinde disiplinli çalışmanın, verimliliğin, istikrarın, huzurun, kısacası çalışma barışının olması demektir. Sendikanın olmadığı yerde düşük ücret, kötü çalışma koşulları, kuralsızlık ve kayıt dışı vardır. Yaptırdığımız ankette, AVM çalışanlarının yüzde 67,2'sinin aylık 2 bin ile 3 bin lira arasında geliri olduğu sonucu çıktı. AVM çalışanları Kovid-19 salgınından en çok etkilenen kesimi oluşturuyor. Bu dönemde ücretlerinin çok az bir bölümünü alabildiler. Çalışanlar bu ve bunun gibi sorunların üstesinden ancak sendikalaşarak gelebilir."

AVM çalışanlarını sendikalarına üye olmaya davet eden Alemdar, salgın nedeniyle kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin kapsamında olan AVM'lerde çalışan üyelerine kişi başı 400 lira olmak üzere toplam 3 milyon lira eğitim yardımı yaptıklarını da sözlerine ekledi.



