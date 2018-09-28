Avize temizliğinde bunlara dikkat!

SADE BİR AVİZE NASIL TEMİZLENİR?

Avizeleri temizlemek için yere indirmek bir alternatif olabilir. Ancak genel olarak avize asılıyken temizlemek tercih edilir. Bunun için de size bir merdiven ve bir örtü gerekiyor. Örtüyü avizeden akan temizlik maddeleri ve tozların halıya damlamasını önlemek amacıyla bulundurun. Avizenin tam altına gelecek biçimde örtüyü halının üzerine serdikten sonra, merdiveni de örtünün üzerine yerleştirin. Cam, ahşap, plastik ya da tekstil malzemeli avizeleri temizlemek için kullanacağınız temizlik maddesi ise genellikle sabunlu ve nemli bir bezden ibaret.

Avize temizliğine başlamadan önce mutlaka elektrik düğmesinin kapalı olduğuna emin olun. Ardından avizenin içinde takılı bulunan ampulün soğuk olduğundan. Sonrasında temizleme işlemine başlayabilirsiniz. Avizenin tavana bağlı olduğu dip kısmından başlayarak, sabunlu ve nemli bezle tozları alın daha sonra da kuru bezle kurulayın. Ampulü temizlemek için dilerseniz sirkeli su da kullanabilirsiniz. Sirkeli su, ampulün temiz ve pırıl pırıl parlamasını sağlayacaktır.

İHTİŞAMLI KRİSTAL AVİZELER KOLAY TEMİZLENİR Mİ?

Peki, kristal avize nasıl temizlenir? Ne kadar karmaşık görünürse görünsün bu sorunun cevabı oldukça basit. Tavanda asılıyken avizeyi temizlemek, yine en kolay yöntem olacaktır. Eğer avize üzerinde bulunan taşlar kolaylıkla çıkarılabilir türden ise onları çıkarıp yıkayarak yerine takmak da temizlik alternatifleri arasında bulunuyor. Çıkardığınız avize taşlarını sabunlu suyla yıkayın ve kuru bir bezle parlatın. Daha sonra tabii ki yerlerine tek tek takmanız gerekiyor.

Eğer bütün bu çıkarıp takma işleri ile uğraşmak istemiyorsanız o zaman yapmanız gereken püskürtmeli bir şişeye biraz sirke ve su koyarak avizenin üzerine sıkın. Bunun için 3 ölçek suya 1 ölçek sirke koymanız yeterlidir. Bu karışımı avizenin üzerine sıktığınızda, süzülen sularla birlikte tozlar da kaybolacaktır. Bu işlemleri yaptıktan sonra kristal avizenin her bölümünü ve üzerindeki taşları da tek tek kurulayın. Böylece avizeniz pırıl pırıl görünecektir.

AVİZE TEMİZLİĞİNDE NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Öncelikle kullandığınız temizlik maddelerinin, avize temizlemeye uygun olması gerekiyor. Çünkü yanlış bir seçimle avizenin taşlarına ve görünümüne zarar verebilirsiniz. Avize temizliğinde dikkat etmeniz gereken bir diğer konu da silme işleminden sonra kurulama işleminin mutlaka yapılmasınız. Zira kurulama işlemi yapılmadığı takdirde avize üzerindeki su ve sabun kalıntıları leke bırakabilir ve kötü bir görüntüye yol açabilir. Tüm bu işlemlere dikkat ettikten sonra avizeleriniz ışıl ışıl parlıyor olacak.