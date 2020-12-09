Avis Filo, "Türkiye’nin En İtibarlı İş Ortağı" ödülünü kazandı

İSTANBUL (AA) - Avis Filo, Marketing Türkiye liderliğinde Kuantum Araştırma ve Deloitte’un uzmanlıklarıyla “Türkiye’nin En İtibarlı İş Ortakları”nı belirlemek amacıyla düzenlenen B2B Excellence Awards kapsamında Uzun Dönem Araç Kiralama kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Avis Filo açıklamasına göre, B2B Excellence Awards ödül törenine Avis Filo adına Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sabri Çimen katıldı.

Marketing Türkiye’nin “Türkiye’nin En İtibarlı İş Ortakları”nı belirlemek için Kuantum Araştırma ile birlikte hazırladığı araştırma, 12 ilde 2 bin 800 işletmeyle görüşerek gerçekleştirildi. Yönetim danışmanlığı şirketi Deloitte’un da uzmanlığı ile katkı sağladığı araştırmaya 15 kategoride, “Mükemmellik Marka Modeli” adı altında sorular soruldu.

Değerlendirme bilinirlik puanı, müşteriye verilen önem, tanıma ve beğeni puanı, mevcutta markanın tercih durumu olmak üzere dört ana başlık altında dokuz alt kriterdeki sorulara verilen yanıtlar ile gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çimen, günümüz dijital çağın deneyim ve itibar ilişkisinin Avis Filo’nun çatı markası olan Otokoç Otomotiv’in perspektifinde öncelikli konu olduğunu belirtti.

Çimen, "Türkiye’nin otomotiv sektöründeki ilk yapı taşı olan, 90 yılı aşkın süredir faaliyette olan çatı markamız Otokoç Otomotiv ve 40. yılını kutlayan markamız Avis Filo ile B2B alanında uzun bir yol hikayesine sahibiz. Avis Filo ile uzun dönem araç kiralamada pazar lideriyiz, bununla birlikte önemli olanın niceliği, nitelikle besleyerek, çıtayı sürdürülebilirlik, güven ve memnuniyet ekseninde belirlemek olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avis Filo’nun 40. yaşını kutladıkları bu senede kazandıkları ödülün ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunun altını çizen Çimen, “Bu doğrultuda Marketing Türkiye’nin 30 yıllık yolculuğuna ve B2B Excellence Awards’a, emeklerinin karşılığında ödüllendirilen tüm ekip arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

