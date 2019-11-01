Avdagiç: Önemli bir manevra alanı açılacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, kamu bankalarının istihdam odaklı kredi paketini olumlu bir adım olarak yorumladı. Paketin işsizlikle mücadelede önemli bir manevra alanı açacağının altını çizen Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu: “İşletmelere uzun vadeli fonlama imkânı sağlanacak. Bu da daha çok yatırım, üretim ve istihdam anlamına geliyor. Bu paket istihdamı olumlu etkilemekle kalmayacak aynı zamanda çarkların daha hızlı dönmesine katkı sağlayacaktır. İş dünyasını hem istihdama hem üretime cesaretlendirip teşvik edecektir.”