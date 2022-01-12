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Yerel Avcılar'daki ölümlü inşaat göçüğü sebebiyle müteahhit tutuklandı
Yerel

Avcılar'daki ölümlü inşaat göçüğü sebebiyle müteahhit tutuklandı

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın temeli kazılırken meydana gelen göçükte 3 çocuk babası Cemal Eken'in ölümü, İsa Eyice isimli işçinin yaralanmasına neden olan olay ile ilgili gözaltına alınan 3 kişiden müteahhit Metin Kekeçoğlu tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 09:22:00 -
Avcılar'daki ölümlü inşaat göçüğü sebebiyle müteahhit tutuklandı

Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta dün öğle saatlerinde 'Kuyu temel' kazılırken meydana gelen göçükten yaralı çıkarılan İsa Eyice ambulansla Bakırköy'deki Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçi Cemal Eken'in cesedi ise itfaiye ve AFAD'ın çalışması sonucu yaklaşık 4 saat sonra çıkarılabildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı "Taksirle ölüme sebebiyet verme" olayı ile ilgili soruşturma başlattı. Gözaltına alınan ve bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen inşaat müteahhiti Metin Kekeçoğlu, ustabaşı Arif Eyice ile kepçe operatörü Sinan Alakuş'un sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Müteahhit Kekeçoğlu'nun "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanmasına, diğer şüphelilerin ise adli kontrol koşulu ile serbest bırakılmasına karar verildi

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