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Yerel Avcılar'da yangın: 1 itfaiye eri yaralandı
Yerel

Avcılar'da yangın: 1 itfaiye eri yaralandı

İddiaya göre Avcılar’da hurdacıların kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın çatısındaki demirleri kesmeye çalıştığı sırada yangın çıktı. Alevler nedeniyle 1 itfaiye eri yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 15:04:00 -
Avcılar'da yangın: 1 itfaiye eri yaralandı

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ndeki 6 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm için yıkılacak boş binaya gelen hurdacılar demirleri sökmeye başladı.

Hurdacıların çatıdaki demirleri oksijenle sökmeye çalıştığı sırada yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte hurdacılar olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yangın büyüyerek yan tarafta bulunan boş binanın çatısına da sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıları söndürmek için çalışma başlattı. Bir süre sonra yangın kontrol altına alınırken, bir itfaiye eri söndürme çalışmaları sırasında kolunda oluşan yanıklar nedeniyle yaralandı.

Yaralı itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı, olay yerine sevk edilen polis ekipleri ise güvenlik önlemi adlı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili ilgili inceleme başlatıldı.

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