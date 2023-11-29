  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Avcılar'da yağış sebebiyle istinat duvarı çöktü!
Aktüel

Avcılar'da yağış sebebiyle istinat duvarı çöktü!

Yeniakit Publisher
2023-11-29 22:34:00 -
Avcılar'da yağış sebebiyle istinat duvarı çöktü!

Avcılar'da iki bina arasındaki istinat duvarı gürültü ile çöktü.

Avcılar'da iki bina arasındaki istinat duvarı gürültü ile çöktü.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki Üner Sokak'ta iki bina arasındaki beton duvar, kuvvetli yağışın ardından saat 21.00 sıralarında gürültü ile çöktü. Duvar 6 katlı binanın en alt katındaki boşluğa yıkılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yıkılan istinat duvarının olduğu alan ekipler tarafından şerit çekilerek kapatılırken, incelemeler devam ediyor.


Duvarın çökmesiyle sokağa fırlayan Gökhan Enis, "Deprem gibi bir ses duyduk. Odadaydık hemen dışarı çıktık. Daha önce esnemişti. Belediyeye başvurmuştuk. Gelip bakmışlardı. Ancak, herhangi bir işlem yapmadılar. Çok şükür herhangi bir yaralanma veya can kaybı yok" dedi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23